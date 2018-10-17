محمود شوقي: مباراة تونس اختبار صعب لأجيري.. فيديو

أكد الناقد الرياضي محمود شوقي، أن منتخب مصر ومديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، سيواجه العديد من المشكلات خلال مباراته المقبلة أمام المنتخب التونسي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.



وقال محمود شوقي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ميديا أون" الذي تقدمه الإعلامية أميرة جمال المذاع عبر فضائية ON Sport إن أجيري سيواجه مشكلات عديدة في مباراة تونس حيث سيواجه منتخب قوي يملك مهارات فنية وفردية.



وأضاف أن منتخب تونس واحد من المنتخبات القوية في أفريقيا بغض النظر عن ابتعاده عن البطولات بالفترات الأخيرة إلا أنه منتخب قوي وظهر بشكل متميز خلال مشاركته في مونديال روسيا 2018.



وأكمل: "مباراة تونس المقبلة ستكون اختبار قوي لاجيري واختبار مبكر، وسيكون اختبار قاسي وسيكون له نتيجتان إما أن يفوز بحب المصري، أو خسارة الجمهور المصري الذي لا يملك عن أجيري صورة كاملة خاصة وأنه متهم في قضية تلاعب بنتائج المباريات".



واستطرد قائلًا: "أجيري سيدخل مباراة تونس وهو مستعين بقوته الضاربة وبتشكيلة كاملة من النجوم، والحديث عن تجربة بعد الوجوه الجديدة في تلك المباراة كلام عار تمامًا من الصحة، أجيري سيلعب المباراة بكافة نجوم منتخب مصر وعلى رأسهم محمد صلاح".





