بوتين: توحيد الجهود المصرية الروسية لتسوية الأزمة السورية.. فيديو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على جهود البلاد في حل وتسوية الأزمة السورية وتم الاتفاق على توحيد الجهود المصرية الروسية لحل الأزمة، وأضاف: "أخبرنا المسئولين المصريين بجميع الاتفاقيات التى أبرمتها موسكو لحل الأزمة السورية".



وفي سياق آخر، أشار "بوتين" خلال كلمته بمؤتمر صحفى مع الرئيس السيسي، اليوم، الأربعاء، إلى أن روسيا تبدي اهتماما خاصا بالتعاون الثقافى مع مصر، مؤكدا أن التعاون الروسي المصري مهم من أجل ضمان الاستقرار والأمن بالمنطقة.

