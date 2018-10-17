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حوادث

سقوط مسئولين بحي عين شمس لإصدارهما تراخيص بناء مخالفة للقانون

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:50 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مسئولين بحى عين شمس لتواطئهم مع آخر وتسهيل بناء عقار مخالف.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام بعض مسئولى حى عين شمس بالتواطؤ مع مالكي بعض العقارات وإصدار تراخيص بارتفاعات تخالف القانون واشتراطات البناء، لتمكينهم من زيادة الأدوار السكنية والتربح منها.

وبالبحث والتحرى بمعرفة إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ تأكدت صحة الواقعة وقيام كلٍ من المدعو "رشدى .ن.م – مواليد 1963 – مدير الإدارة الهندسية بحي عين شمس والمدعوة / هيام .ر.ع – مواليد 1963 – مدير التنظيم بحى عين شمس - باستغلال موقعهما الوظيفي، والتواطؤ مع المدعو "مجدى .س.م – مالك عقار"، وإصدار رخصة بناء ( بدروم – أرضي – 11 طابق متكرر) متجاوزين قيود الارتفاع المصرح بها، وبالمخالفة لقانون البناء، وكذا قيامهما بتمكين المالك من الحصول على رخصة بناء 3 طوابق زائدة عن الارتفاع المسموح به للاستفادة بها وتربيح المالك منها .

وأكد تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء مخالفة صدور رخصة البناء وتجاوز قيود الارتفاع التى نص عليها القانون ، ووجوب إلغاء الترخيص المُشار إليه .

وباستدعاء المشكو فى حقهما ومواجهتمها بما أسفر عنه الفحص وتقرير لجنة الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء ، أقرا بإصدارهما لرخصة البناء بالمخالفة لما أورده تقرير الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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