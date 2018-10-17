الأورمان: تجهيز 53 فتاة يتيمة للزواج بالبحيرة

أعلنت جمعية الأورمان عن دعم 53 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج وتجهيزها لإتمام زفافهن بنطاق محافظة البحيرة وذلك فى إطار مساهمتها فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية.





وأكد أحمد عبد المؤمن المستشار الإعلامى لجمعية الأورمان أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن باتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن في بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية



