الأورمان: تجهيز 53 فتاة يتيمة للزواج بالبحيرة

أعلنت جمعية الأورمان عن دعم 53 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج وتجهيزها لإتمام زفافهن بنطاق محافظة البحيرة وذلك فى إطار مساهمتها فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية.
وأكد أحمد عبد المؤمن المستشار الإعلامى لجمعية الأورمان أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن باتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن في بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية
وأوضح مؤمن أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات حيث نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات في جميع مراكز محافظة البحيرة ( دمنهور - أبوالمطامير – أبو حمص – ادكو – ايتاى البارود – بدر – حوش عيسي – الدلنجات – الرحمانية – رشيد – شبراخيت- كفرالدوار – كوم حمادة – المحمودية – وادى النطرون ) مشيرا الى أن الجمعية نجحت حتى الآن في اعادة اتمام زواج 16,715 عروسة يتيمة فى جميع المحافظات بتكلفة وصلت الى 81,266,350 جنيه .