ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الأورمان: تجهيز 53 فتاة يتيمة للزواج بالبحيرة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:14 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أعلنت جمعية الأورمان عن دعم 53 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج وتجهيزها لإتمام زفافهن بنطاق محافظة البحيرة وذلك فى إطار مساهمتها  فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية.  

وأكد أحمد عبد المؤمن المستشار الإعلامى لجمعية الأورمان أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن باتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن في بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية

وأوضح مؤمن أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات حيث نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات في جميع مراكز محافظة البحيرة  ( دمنهور - أبوالمطامير – أبو حمص – ادكو – ايتاى البارود – بدر – حوش عيسي – الدلنجات – الرحمانية – رشيد – شبراخيت- كفرالدوار – كوم حمادة – المحمودية – وادى النطرون  ) مشيرا الى أن الجمعية نجحت حتى الآن في اعادة اتمام زواج 16,715 عروسة يتيمة فى جميع المحافظات بتكلفة وصلت الى 81,266,350 جنيه .
الأورمان: تجهيز 53 فتاة يتيمة للزواج بالبحيرة
الأورمان: تجهيز 53 فتاة يتيمة للزواج بالبحيرة
الأورمان: تجهيز 53 فتاة يتيمة للزواج بالبحيرة
الأورمان: تجهيز 53 فتاة يتيمة للزواج بالبحيرة
الأورمان: تجهيز 53 فتاة يتيمة للزواج بالبحيرة

ترشيحاتنا

أحمد ناجى يكشف شرط ضم وليد سليمان لمنتخب مصر مع أجيرى

بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

شروط جنونية لعودة نيمار إلى برشلونة مرة أخرى

نيمار يندم على رحيله من برشلونة ويتوسل للرجوع مقابل خفض راتبه

الآثار تكشف حقيقة مومياء عليها 30 وشما.. صور

الرئيس السيسي يعزي بوتين في ضحايا انفجار القرم.. فيديو

وفاة طفل صدمه والده بسيارته في سوهاج

مفاجأة.. عماد متعب يقترب من العودة للملاعب بواسطة حسن شحاتة

حميد أحداد يطلب الرحيل عن الزمالك والعودة للمغرب.. لهذا السبب

رد ناري من المصري على خطاب جزيرة مطروح لاتحاد الكرة

فزاعة 2018.. أخصائي نفسي يحلل واقعة كلب مصر الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

فيديو

السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو
بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو
السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟