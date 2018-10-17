الإحصاء: بدء العمل الميداني للتعداد الاقتصادي فى نوفمبر

كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن بدء العمل الميداني للتعداد الاقتصادي الخامس -والأول إلكترونيًا- خلال شهر نوفمبر القادم.



وأوضح بركات -في كلمته خلال الاحتفال بتكريم الفائزين في مسابقة "مصر في أرقام" والتي أذيعت خلال شهر رمضان المبارك للعام الثالث على التوالي على إذاعة البرنامج العام- أهمية هذا العمل الضخم الذي تعتمد عليه وزارة التخطيط في حساب الناتج القومي الإجمالي وبما يسهم في وضع السياسات الاقتصادية للدولة، وهو ما يتطلب حشد جميع الجهود ولضمان تنفيذه بالشكل الذي يحقق الهدف منه.



وقال إن الإحصاءات والبيانات والمعلومات تعد العنصر الأساسي في أي تخطيط تنموي، ودون توفرها فإن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستقبلية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع.



ولفت إلى سعي الجهاز لتوفير المعلومات الإحصائية الموثوقة التي تبين حقيقة الوضع المعيشي للمجتمع، موضحًا أن الجهاز يقوم بإصدار العديد من الإحصاءات في مختلف مناحي الحياة.



ونوه بأهمية دور الإعلام في التوعية بهذه الإحصاءات والعمل على رفع الوعي الإحصائي لدى المواطنين الذي من شأنه تغيير ثقافة بعض الفئات الاجتماعية التي لا تدرك أهمية الرقم، لافتًا إلى أن الإعلام لعب دورًا بارزًا في نجاح التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت وحث المواطنين على المشاركة في تعداد مصر 2017 والذي وفر قاعدة بيانات متكاملة تسهم في رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة.

