أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور

سيطرت حالة من الاستياء على أهالى منطقة الحى العاشر بمدينة نصر، بسبب محاصرة المدارس بأكوام القمامة والحشرات الناتجة عنها.

ورصدت عدسة "صدى البلد" حال المنطقة، فقال "محمد طه"، أحد سكان المنطقة، إن القمامة مشهد يراه يومياً حول أسوار المدارس، وأضاف عبدالغنى أحمد أن مديري المدارس والحى على علم بالأمر الذى بات فى غاية السوء، مضيفاً أنه أبلغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.





وناشد المواطنون الحى بسرعة التعامل مع الأمر وإزالة القمامة لإعادة المظهر الحضارى للحى، وحماية صحة الأطفال.



