ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:50 ص
صدى البلد
القسم الميدانى
سيطرت حالة من الاستياء على أهالى منطقة الحى العاشر بمدينة نصر، بسبب محاصرة المدارس بأكوام القمامة والحشرات الناتجة عنها.

ورصدت عدسة "صدى البلد" حال المنطقة، فقال "محمد طه"، أحد سكان المنطقة، إن القمامة مشهد يراه يومياً حول أسوار المدارس، وأضاف عبدالغنى أحمد أن مديري المدارس والحى على علم بالأمر الذى بات فى غاية السوء، مضيفاً أنه أبلغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.

وناشد المواطنون الحى بسرعة التعامل مع الأمر وإزالة القمامة لإعادة المظهر الحضارى للحى، وحماية صحة الأطفال.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور
أهالي الحي العاشر بمدينة نصر يستغيثون من انتشار القمامة حول المدارس.. صور

ترشيحاتنا

رئيس الجمارك: القانون الجديد يتضمن إعفاءات على السلع والآلات الرأسمالية

أحمد فتحي يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي

هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة؟ علي جمعة يجيب

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

زوجة جمال الغيطاني: الإخوان الإرهابية حاولت منعه من الحصول على العلاج

صدى البلد يرصد أحوال مدارس القليوبية.. مشاجرات وضرب بالشباشب داخل الفصول.. تحرش بين مدرس وطالبة.. ووكيل التعليم: لا تهاون مع أى مقصر وسلامة الطلاب مسئوليتنا جميعا

عصير البصل.. 4 طرق طبيعية لتطويل الشعر بشكل سريع

دار الإفتاء تختتم مؤتمرها العالمي

6 نصائح للتخلص من الماء الزائد بالجسم

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: مصر تتطلع على أسلحة روسية جديدة.. ويكشف مفاجأة حول اختفاء خاشقجي.. وأرملة رأفت الهجان تكشف كواليس خاصة من حياة

الحرب التجارية تتسبب في تراجع الصادرات اليابانية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

الأهلي ينقل شكواه للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم للأندية

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

الصحف السعودية: مصر وروسيا يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. وبوتين يطالب السيسي بتفعيل التعاون العسكري.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية.. وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي يرفع الأسعار

شركة ألمانية توقع اتفاقا لتوريد توربينات لسد النهضة

نيمار يحسم رحيله من باريس سان جيرمان

أحمد فتحي يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

مسئول أمريكي يكذب المزاعم القطرية: السعودية لم تدفع أموالا في قضية خاشقجي

ابعد عن الفخ.. 6 أمور ضعها في حسبانك عند شراء سيارة مستعملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

فيديو

5 وصفات من رضوى الشربيني لإطالة وتقوية الأظافر
مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات المشتركة
طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز للشيف أميرة شنب
زوجة جمال الغيطاني: الإخوان الإرهابية حاولت منعه من الحصول على العلاج
أمين: مصر دولة محورية تسعى دول العالم لـ توطيد العلاقات معها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟