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أخبار العالم

الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع المغرب لتبادل الوثائق التاريخية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:57 م
صدى البلد
أ ش أ
وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أرشيف المغرب، وذلك لتبادل الوثائق التاريخية وتنفيذ مجموعة وثائقية حول دور المغرب في مسيرة العمل العربي المشترك.

وقع مذكرة التفاهم السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية وجامع بيضا مدير مؤسسة أرشيف المغرب .


وأكد السفير بدر الدين علالي - في تصريح للصحفيين عقب التوقيع - أن الجامعة العربية تهتم كثيرا بقضية الحفاظ على الوثائق العربية التاريخية وهي تقوم كل عام منذ بدء الاحتفال بيوم الوثيقة العربية بإبرام مذكرة تفاهم مع إحدى الدول العربية، وذلك بهدف تبادل الوثائق التاريخية بين الجامعة العربية والبلد العربي المعني وإبراز الدور الذي تقوم به في ما يخص توثيق العمل العربي المشترك .


وأضاف علالي أنه في هذا الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والمملكة المغربية ممثلة في مؤسسة أرشيف المغرب، وذلك لتعزيز التعاون في الحفاظ على التراث والوثائق التاريخية العربية وتبادلها بين مؤسسة أرشيف المغرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.


وتابع بالقول "إن أهمية هذه المذكرة مع مؤسسة أرشيف المغرب تكمن في كون هذه المؤسسة تقوم بجمع كل الوثائق التي تهم العلاقات بين المملكة المغربية ودول أخرى والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك ضمن مهام أخرى تقوم بها المؤسسة".. مؤكدا أهمية توقيع المذكرة من أجل إثراء مسيرة العمل العربي المشترك بما تملكه المؤسسة من وثائق تاريخية.

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