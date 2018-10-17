البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية لنشر السلوك الوظيفي القويم بين الموظفين

أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية لترسيخ السلوك الوظيفي القويم بين موظفي الهيئات والمصالح الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية؛ ضمن خطة المجمع التوعوية الشاملة التي ينفذها في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي، إن الحملة تستهدف ترسيخ منظومة القيم في تعامل الموظفين مع بعضهم وتعاملهم مع الجمهور في مختلف المؤسسات العاملة في الدولة، لأجل دعم جانب التعاون الوظيفي بما يحقق أجواء مناسبة للعمل تدعم خطة التنمية والبناء وتنبذ الحقد والكراهية والعنف في المعاملة.





وأضاف الأمين العام أن الحملة تستهدف أيضًا بيان حكم العمل وفضله وأهمية الإخلاص والإتقان في العمل، وبيان حرمة المال العام وخطورة التعدي عليه، والتحذير من بعض الظواهر السلبية التي تمارسها فئات من الموظفين سواء في القطاع الحكومي أم الخاص؛ مما يؤثر سلبا على الجهود المبذولة لدعم مسيرة البناء والتنمية والارتقاء بالأداء الوظيفي.



