ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية لنشر السلوك الوظيفي القويم بين الموظفين

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:52 م
صدى البلد
محمد شحتة
أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية لترسيخ السلوك الوظيفي القويم بين موظفي الهيئات والمصالح الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية؛ ضمن خطة المجمع التوعوية الشاملة التي ينفذها في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي، إن الحملة تستهدف ترسيخ منظومة القيم في تعامل الموظفين مع بعضهم وتعاملهم مع الجمهور في مختلف المؤسسات العاملة في الدولة، لأجل دعم جانب التعاون الوظيفي بما يحقق أجواء مناسبة للعمل تدعم خطة التنمية والبناء وتنبذ الحقد والكراهية والعنف في المعاملة.

وأضاف الأمين العام أن الحملة تستهدف أيضًا بيان حكم العمل وفضله وأهمية الإخلاص والإتقان في العمل، وبيان حرمة المال العام وخطورة التعدي عليه، والتحذير من بعض الظواهر السلبية التي تمارسها فئات من الموظفين سواء في القطاع الحكومي أم الخاص؛ مما يؤثر سلبا على الجهود المبذولة لدعم مسيرة البناء والتنمية والارتقاء بالأداء الوظيفي.

أوضح الأمين العام أن الحملة تنفذ برنامجها من خلال عقد الندوات والأمسيات الثقافية في مناطق مختلفة بالمحافظات، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المختلفة.

ترشيحاتنا

شاهد.. مباحثات القمة بين السيسي وبوتين في مدينة سوتشي الروسية

طلاب سعوديون يعبرون عن حبهم لبلادهم بطريقة غريبة بعد اختفاء خاشقجي.. صور

شاهد.. الحماية المدنية تنقذ حياة سائق انقلبت سيارته فى التجمع الخامس

الآثار تكشف حقيقة مومياء عليها 30 وشما.. صور

حى القبة..هنا كان يسكن الباشاوات ورجال الحكم

رئيس جزيرة مطروح مهاجما اتحاد الكرة : يكيل بمكيالين

أول تعليق من بوتين على انفجار القرم

ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

أحمد ناجى يكشف شرط ضم وليد سليمان لمنتخب مصر مع أجيرى

رد ناري من المصري على خطاب جزيرة مطروح لاتحاد الكرة

بوتين: استئناف الرحلات السياحية الروسية إلى مصر قريبًا..فيديو

الكاف يعلن عن حكام نهائى دورى الأبطال الافريقى والكونفيدرالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

فيديو

السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو
بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو
السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟