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أخبار العالم

تعليق الدراسة بجامعة أم القرى بسبب التقلبات الجوية بمكة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:08 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
قررت جامعة أم القرى بمنطقة مكة المكرمة، تعليق الدراسة بالفترة الدراسية المسائية، نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها الإمارة، وما جاء لإدارة الجامعة من تحذيرات من قبل مديرية الدفاع المدني بالعاصمة.

ونشر الحساب الرسمي لجامعة أم القرى " نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مكة المكرمة وبناءً على التحذيرات التي وردتنا من مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تم تعليق الدراسة لمحاضرات مساء اليوم الأربعاء الموافق لـ 8 /2 /1440هـ".

وسرعان ما تداولت الحسابات الرسمية بإمارة مكة المكرمة تصريحات الدفاع المدني بالعاصمة، وخبر تعليق الدراسة استجابة للتحذيرات.

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