ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه لضم توني كروس من ريال مدريد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:42 ص
صدى البلد
جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اهتمامه لضم الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت "صحيفة مترو" البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تترقب موقف توني كروس مع ريال مدريد، خاصة وأن الملكي يدرس بيع اللاعب بعد تراجع مستواه مع االفريق في الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد استقر على البديل الأنسب حال رحيل توني كروس، وهو الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع كروس الصيف الماضي، إلا أن ريال مدريد أعلن تمسكه بخدمات اللاعب صاحب الـ 28 عامًا.
يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة.

ترشيحاتنا

فيديوجراف: قصة أهم اكتشاف أثري في القرن بالبحر المتوسط

قيادى وفدى يعد قائمة تضم 35 مرشحا لانتخابات الهيئة العليا للحزب

عيار ناري يتخطى 3 ملايين جنيه بعد أسبوعين عرضا

موجز الأخبار: قمة السيسي وبوتين.. وسعد لمجرد يحاول الانتحار داخل سجن فرنسى

ترامب: لا أريد التخلي عن السعودية بسبب خاشقجي

عماد متعب: لم اتخذ قرارا نهائيا بشأن عودتي للملاعب

الصحة تكشف حقيقة تمثيل عمال مستشفى بورسعيد دور المرضى خلال زيارة مدبولي

أشرف رسلان: صفقة روسيا الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر وتمثل 50% من قوة القطارات

أحمد موسى يكشف عن مفاجأة جديدة فى قضية اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

وصفة سحرية للتخلص من تساقط الشعر

فهمي: أردوغان بالغ في قدراته وارتكب أخطاء جعلته على حافة الهاوية

مستشار بكلية القادة والأركان يكشف موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

علي حفني: الرئيس السيسي له الفضل في تطور علاقات مصر الخارجية
فاروق الفيشاوي: كنت منتظر التكريم بمهرجان الإسكندرية
سامي عبد العزيز: السياحة تغذي أكثر من 22 صناعة ..فيديو
هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو
أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟