مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه لضم توني كروس من ريال مدريد

جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اهتمامه لضم الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



وذكرت "صحيفة مترو" البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تترقب موقف توني كروس مع ريال مدريد، خاصة وأن الملكي يدرس بيع اللاعب بعد تراجع مستواه مع االفريق في الفترة الماضية.



وأضافت الصحيفة، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد استقر على البديل الأنسب حال رحيل توني كروس، وهو الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي.



وكان مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع كروس الصيف الماضي، إلا أن ريال مدريد أعلن تمسكه بخدمات اللاعب صاحب الـ 28 عامًا.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة.

