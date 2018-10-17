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وزيرة التخطيط تزف بشرى للمواطنين.. الحكومة تستهدف وصول متوسط دخل الفرد لـ 6 آلاف دولار سنويًا.. ونواب: يجب التوفيق بين الأجور وارتفاع الأسعار.. ونعانى من هبوط فى الترتيب العالمي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:30 م
الدكتورة هالة السعيد_وزيرة
الدكتورة هالة السعيد_وزيرة التخطيط
عبد الرحمن سرحان
خطة البرلمان: 
زيادة الناتج المحلى أهم السبل لزيادة دخل الفرد
برلماني: 
هناك تراجع كبير فى معدل دخل الفرد عالميًا
نائب: 
هناك شواهد عديدة تبشر بارتفاع دخل الفرد خلال الفترة المقبلة

صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها في المنتدى البرلماني الأول لحزب مستقبل وطن، أن الحكومة تستهدف وصول دخل الفرد لـ 6 آلاف دولار سنويًا، بحلول عام 2020.

فيما أكد أعضاء البرلمان أن الرقم ليس من السهل الوصول إليه، فهناك مجموعة من التحديات التي يجب على الحكومة التغلب عليها، لتحقيق هذا الرقم، إضافة إلى ضرورة مراعاة الفارق بين دخل الفرد وارتفاع الأسعار.

بداية، أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في سبيل زيادة دخل الفرد، بعد موجة الغلاء التي لحقت بالمجتمع كله مؤخرًا.

وأضاف "عمر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك طرقا عديدة يمكن اعتماد الحكومة عليها لرفع معدل دخل الفرد، أهمها زيادة الناتج المحلي، وتوسيع النشاط الاقتصادي.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أنه من الصعب تحقيق هذا الرقم، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في سعر الدولار، مشيرًا إلى أنه يمكن الاقتراب من الرقم على المدى البعيد، لكن فيما يخص دخل الأسرة وليس دخل الفرد.

من جهته، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن الفارق في زيادة معدل دخل الفرد، يرتبط بمدى تلائمه مع ارتفاع الأسعار، مؤكدًا على أهمية وجود توزان بين دخل الفرد وارتفاع الأسعار، حتى يشعر المواطن بتحسن.

وأضاف "بدراوي" فى تصريحات خاصة، أنه من الضروري العمل بجدية لخفض معدلات التضخم، حتى يكون هناك ارتفاع فى دخل الفرد بالشكل الذي يتماشي وارتفاع الأسعارـ

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الحكومة تعمل بتفاؤل كبير، وتعطي أرقاما مستقبلية مبشرة، إلا أن تحقيقها ليس بالشكل الهين أو المضمون، لافتًا إلى أن معدل النمو مثالًا واضحًا على ذلك، حيث صرحت الحكومة بأنه سيصل إلى حوالي 7 :8% بحلول 2020، في حين توقع البنك الدولي وصول معدل النمو فى مصر من 5.5إلى 6، بحلول 2023.

وطالب النائب، بالمقارنة بين الوضع الحالى لدخل الفرد، والمعدل الذي تستهدفه الحكومة مستقبلًا، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر متراجع بشكل كبير فيما يخص متوسط دخل الفرد، والذي يحتل المرتبة 111، وفقًا لآخر إحصائية.

فيما قال النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر بدأت في تحسن كبير، الأمر الذي ينذر بمستوى دخل مبشر للفرد.

وأضاف "الشهاوي" لـ "صدى البلد" أن هناك موارد جديدة بدأت تدخل إلى خزانة الدولة، تعول عليها الحكومة كثيرًا، إضافة إلى العديد من الشواهد التى تضعنا أمام بنية اقتصادية أفضل بكثير عن الماضي.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن اكتشاف الغاز الطبيعي يوفر لمصر حوالى 4 مليارات دولار سنويًا، وهى نسبة جيدة للغاية، تساهم فى تحقيق هدف الحكومة، بوصول معدل متوسط دخل الفرد لـ 6 آلاف دولار سنويًا.

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