السبت.. القومي للسينما يفتتح نادي السينما المستقلة بالإسكندرية

يفتتح نادى السينما المستقلة بالإسكندرية بعرض الفيلم الروائى الطويل "مستكه وريحان" للمخرجة "دينا عبد السلام" بمركز الحرية وللإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية يوم السبت القادم الموافق ٢٠ أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساء.
يأتى هذا استمرارا لفعاليات نادي السينما المستقلة الذى يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما.
وعقب عرض الفيلم تقام ندوة بحضور صناع الفيلم يديرها الناقد السينمائى "أحمد عسر" ، الدعوة عامة لحضور الجمهور والسينمائيين عروض نادي السينما المستقلة.