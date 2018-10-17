نائبة: مصر في حاجة ماسة لأموالها المهربة لإكمال طريق التنمية

قالت النائبة آمنة نصير عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب،إن مطالبة مصر والدول الأفريقية بحقوقها و أموالها المهربة منها بطرق غير شرعية، مؤشر جيد لعودة الحقوق إلى أصحابها، خاصة أن حجم تلك الأموال كبير جدا.



وأشارت "نصير" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن مصر في حاجة شديدة لهذه الأموال، خاصة أنها في الوقت الحالي تسلك طريق التنمية والإصلاح والتعمير من إقامة مدن، مشاريع، طرق وكباري وكثير من الاصلاحات والتي تكلف خزانة الدولة الملايين.



وتابعت عضو لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان، أنه يجب أن نطالب بشدة بأموالنا ولا نتهاون في أي منها، كما ان الاستمرار علي هذا النمط وهو تهريب الأموال بالخارج خفية وبطريقة غير قانونية يمس سيادة الدولة المصرية، مؤكدة ان عملية الحفاظ علي الأموال ومنعها من التهريب أمر في غاية الاهمية.



كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد قال إن "محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية، أكدوا فى شرم الشيخ فى سبتمبر الماضى على التطلع لتعزيز عمل صندوق النقد الدولى، والعمل على سحب علاقات المراسلة مع البنوك والتصدى للتدفقات المالية غير المشروعة لضمان إعادة الأصول المفقودة، ولدينا عروض حول التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من إفريقيا وهى تقدر بتريليونات الدولارات ولذلك نطلب من المؤسسات الدولية مساعدتنا فى تنظيم عملية تلقى هذه التدفقات".