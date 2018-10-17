شاهد.. الحماية المدنية تنقذ حياة سائق انقلبت سيارته فى التجمع الخامس

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ حياة سائق انقلبت سيارة نقل كان يقودها بالتجمع الخامس بعد أن انحشر بداخلها.



وكانت عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري وانقلاب سيارة نقل محملة بالرمال نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها بميدان اربيلا بالتجمع الخامس، وبالانتقال تبين أن قائد السيارة مازال محتجزا بداخلها نتيجة الحادث.



على الفور تم إخطار اللواء محمد منصور، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، الذي وجه بسرعة الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة التي وصلت لمكان البلاغ وقامت باستخراجه عن طريق نشر الكابينة بالمنشار الكهربائي وانتشاله من داخلها.



وتبين إصابته بكدمات وسحجات نتيجة حادث التصادم، وتم نقله للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتم تجنيب السيارة على جانب الطريق وإعادة حركة المرور لطبيعتها بالمنطقة.