رؤساء مدن مطروح يتابعون الخدمات المقدمة للمواطنين وأعمال النظافة

وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح لرؤساء المدن والأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية لكافة المرافق والمشروعات الخدمية ورفع جميع الإشغالات من الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة .



وقام رؤساء مجالس المدن بحملات نظافة وتجميل للشوارع الرئيسية والفرعية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



كما وجه لرؤساء المدن بضرورة الإرتقاء بشكل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشددًا على رفع جميع الإشغالات من الشوارع وتحرير المحاضر القانونية ضد المخالفين والاهتمام برفع القمامة أول بأول والاهتمام بأعمال التجميل والتشجير بكافة المراكز للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي بشكل يليق بالمكانة السياحية للمحافظة .

