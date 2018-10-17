ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رؤساء مدن مطروح يتابعون الخدمات المقدمة للمواطنين وأعمال النظافة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:20 م
أعمال النظافة
أعمال النظافة
ايمن محمود
وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح لرؤساء المدن والأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية لكافة المرافق والمشروعات الخدمية ورفع جميع الإشغالات من الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة .

وقام رؤساء مجالس المدن بحملات نظافة وتجميل للشوارع الرئيسية والفرعية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما وجه لرؤساء المدن بضرورة الإرتقاء بشكل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشددًا على رفع جميع الإشغالات من الشوارع وتحرير المحاضر القانونية ضد المخالفين والاهتمام برفع القمامة أول بأول والاهتمام بأعمال التجميل والتشجير بكافة المراكز للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي بشكل يليق بالمكانة السياحية للمحافظة .
رؤساء مدن مطروح يتابعون الخدمات المقدمة للمواطنين وأعمال النظافة
رؤساء مدن مطروح يتابعون الخدمات المقدمة للمواطنين وأعمال النظافة
رؤساء مدن مطروح يتابعون الخدمات المقدمة للمواطنين وأعمال النظافة

ترشيحاتنا

نيمار يندم على رحيله من برشلونة ويتوسل للرجوع مقابل خفض راتبه

مصر خارج قائمة أفقر دول العالم .. وأفريقيا في المقدمة

بعد وفاتها.. غنوة تفجر مفاجأة لشقيقتها أنغام

حميد أحداد يطلب الرحيل عن الزمالك والعودة للمغرب.. لهذا السبب

ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

ترامب يطالب تركيا بتسليم أي تسجيلات حول حادث خاشقجي

أول تعليق من بوتين على انفجار القرم

خالد الغندور عن اختيارات أجيري في المنتخب: حب ومجاملة

إحالة رجل أعمال استولى على 18 ألف فدان من أراضي الدولة في البحيرة للمحاكمة

أحمد ناجى يكشف شرط ضم وليد سليمان لمنتخب مصر مع أجيرى

مراسل ديلي صباح التركية يفضح الصحيفة: لا تمتلك تسجيلات لمقتل خاشقجي

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار ضخم في روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

فيديو

الصحة: الشباب أكثر فئة عمرية مترددة على مراكز مسح فيروس سي
مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو
السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟