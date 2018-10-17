تعليم قنا تنظم احتفالية لتكريم الإدارات والمدارس المتميزة..صور

نظمت إدارة التعليم الابتدائي بمديرية قنا للتربية والتعليم، احتفالية لتكريم الإدارات والمدارس المتميزة في التعلم النشط عن العام الدراسي 2017/ 2018.



أقيمت الاحتفالية، بقاعة الاحتفالات بالمديرية في حضور الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة، ومحمد الرشيدي وكيل المديرية، وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وسعيد حسن رئيس مجلس الأمناء، وعبد العاطي هاشم مدير إدارة التعليم الابتدائي ومديري عموم الإدارات التعليمية ومديري المدارس الفائزة من الإدارات التسع.



وتحدث مدير تعليم قنا، عن أهمية التعليم في النهوض بالمجتمعات وتطورها وخلق جيل مبدع ومبتكر يسهم في صناعة نهضة وحضارة الأمة.



وسلمت المنصة الدروع وكؤوس التميز وشهادات التقدير للإدارات والمدارس التى أسهمت في نجاح معارض الأنشطة التربوية، وحققت نجاحًا في تطبيق التعلم النشط.