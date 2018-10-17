برلماني يطالب بالتخطيط قبل زراعة الأشجار في الأماكن العامة

أكد النائب خالد هلالي عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، أهمية وضع خطط مرتب لها مسبقا قبل زراعة الأشجار خاصة في المدن، مشيرا إلي أن وجود بعض الأشجار في مناطق حيوية، يمثل إعاقة في الطريق أو لإقامة مبني، لذلك نجبر علي قطعها .



وأوضح هلالي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أننا في حاجة لمناقشة هذا الامر وعدم تركه للإهمال، رافضا تقطيع الاشجار، لما لها من مناظر جمالية مبهجة ، والتخفيف من حدة الحر والرياح، لذلك من المهم أن يبادر كل شخص في زراعة الأشجار سواء امام بيته او في اماكن عامة ولكن مع مراعاة التخطيط ومعرفة مصير هذا المكان مستقبلا .



وتابع عضو لجنة البيئة والطاقة، أنه يجب عمل غرامات لقاطعي الاشجار، مضيفا أنه إذا زاد الأمر عن حده يتم وضع قوانين وعقوبات تمنع فيها الاعتداء على البيئة بشكل عام وعلى الأشجار بشكل خاص، للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر علي البيئة .



كانت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، قد صرحت أن هناك تعمدا شديدا دون أى مبرر لتشويه كل ما هو جميل فى حياة وتاريخ المصريين، واكتملت هذه الصورة من خلال اقتلاع الأشجار التاريخية والعريقة التى تزين شوارع وأحياء مصر.



وأردفت "حسونة": قطع الأشجار التاريخية التي تعدى عمرها مئات السنوات أمر أصبح يتم يوميا فى كل شوارع وميادين مصر، لاسيما فى ظل إقامة تجمعات سكنية وعمارات جديدة تنشأ بدلا من هذه.