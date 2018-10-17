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برلمان

رئيس النواب: مصر ستكون بلدًا مبتكرًا ومنتجًا للعلوم في 2030

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:55 م
د. على عبد العال،
د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب
محمود فايد
قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر حريصة على تشجيع العلوم والاهتمام بالتكنولوجيا باعتبارها ترسم معالم المستقبل، وأحاطت ذلك الأمر بسياج من الحماية الدستورية والتشريعية باعتبارها حقًا من الحقوق المقررة للمواطن المصري.

جاء ذلك في إطار مشاركته على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى فى اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلمانى الدولى والمنعقده بجنيف، حيث ألقى كلمة حول الموضوع الرئيسى المطروح للنقاش خلال هذه الاجتماعات، وهو موضوع "دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي".

وأكد عبد العال أن دستور مصر الصادر عام 2014 ، لم يكتف بتقرير حق المواطن في التعليم والبحث العلمي وتداول المعلومات، بل ألزم الدولة بتشجيع البحث العلمي ودوره في بناء اقتصاد المعرفة، ورعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

ولفت إلى أن استراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016 أولت أهمية خاصة للمعرفة والابتكار والبحث العلمي؛ إذ تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 بلدًا مبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، على نحو يربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

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