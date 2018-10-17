موت مؤجل.. 11 دقيقة تروي واقع الأطفال الفلسطينيين بين قنابل الاحتلال الإسرائيلي

تتحدث المخرجة الفلسطينية "امتياز مغربي"، لـ"صدى البلد" عن كواليس الفيلم وكيف تم ترشيحه والصعوبات التى واجهتها وصولاً لخروجه لشاشة المهرجان كعرض أول له وحصوله على الجائزة .
فكرة الفيلم
تقول المخرجة الفلسطينية: جاءتنى فكرة الفيلم عندما كنت
بأحد مهرجانات الدنمارك وشاهدت مقطعًا لفيديو على السوشيال ميديا لطفل فلسطينى يدعى "قتيبة"، تعرض لانفجار قنبلة
فوسفورية شوهت كل معالمه ووجهه وجسده.
تضيف امتياز : الفيلم وثائقى قصير مدته 11 دقيقة، كل دقيقة فيه تروى واقع الأطفال الفلسطينيون الذين يتعرضون لانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلى الذى يزرع القنابل الحية بجوار المنازل والمدارس وتحديداً فى مناطق طوباس والأغوار الشمالية هذه المناطق التى تقام فيها تدريبات عسكرية حية للجيش الإسرائيلى بالرصاص ويدعى الاحتلال أنه نسى هذه القنابل التى تركها عن عمد .
يتناول الفيلم 5 سنوات من عمر الطفل قتيبة ضحية الاحتلال الإسرائيلى بداية من تعرضه للانفجار وهو فى سن 4 سنوات وحتى وقتنا هذا مازال مشوهاً وملامحه مغايرة لطبيعته ، يعانى من بشرة محترقة ويدان غريبتان الشكل ، غير أنه يعانى تشوهاً نفسياً نتيجة فرار زملائه منه مما دفع بانطوائه مجتمعياً.
تصوير فى قلب الخطر
مصاعب واجهتها
المصاعب التى واجهتنى فى التصوير هو صعوبة التصريحات لدخولنا لتصوير هذه
المناطق الاحتلال الاسرائيلي منعنى من الدخول وكان المخرج الوحيد لى للتمكن من
التصوير هو التصوير بكاميرا هاتفى والتنسيق
مع والدة الطفل قتيبة بتصويره ورصد حالته يوم بعد يوم بالهاتف
وأوضحت لها كيف تتعامل مع زوايا التصوير واللقطات المطلوبة للفيلم .
ومن خلال الفيلم رصدت معاناة أسر الأطفال الذين يبحثون عن الدواء فى رحلة
طويلة ومعاناة تنتهى بموت هؤلاء الأطفال ضحايا الاحتلال
حكاية اسم الفيلم
اسم الفيلم لفت انتباه الجميع بالمهرجان ، الكل كان يتطلع لمعرفة سر الأسم ،
فهو يصور حقيقة الوضع التى يزرعها الاحتلال فى الأرض بين صفوف المواطنين فى الأرض لكل من
يمر عليه من أطفال وكبار ينفجر فيه فجأة ، مثلما واجه هذا المصير الطفل قتيبة .
والملفت فى المخرجة امتياز
نجاح الفيلم والجائزة اوجهها لكل مواطن فلسطينى وعربي ، وتواجدى فى
المهرجان رسالة ودعم للقضية الفلسطينية من خلال الدول المشاركة من انحاء دول العالم.