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أصل الحكاية

موت مؤجل.. 11 دقيقة تروي واقع الأطفال الفلسطينيين بين قنابل الاحتلال الإسرائيلي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:14 م
حوار وتصوير : مــيـــــــــــس رضــــــا
المخرجة الفلسطينية امتياز مغربى حضورها المميز بمهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الرابعة والثلاثين والذى اختتم فعالياته الأسبوع الماضى لم يكن من فراغ، رسالتها التى حملتها من واقع الأراضى الفلسطينية كانت وراء نجاحها وتتويج جهدها عن فيلمها الأخير "موت مؤجل"، الذى حصلت عنه جائزة لجنة التحكيم للأفلام الوثائقية القصيرة وسط مشاركة 25 دولة مشاركة و136 فيلمًا من دول المتوسط .
موت مؤجل.. 11 دقيقة

تتحدث المخرجة الفلسطينية "امتياز مغربي"، لـ"صدى البلد" عن كواليس الفيلم وكيف تم ترشيحه والصعوبات التى واجهتها وصولاً لخروجه لشاشة المهرجان كعرض أول له وحصوله على الجائزة .

موت مؤجل.. 11 دقيقة

فكرة الفيلم 

تقول المخرجة الفلسطينية: جاءتنى فكرة الفيلم عندما كنت بأحد مهرجانات الدنمارك وشاهدت مقطعًا لفيديو على السوشيال ميديا لطفل فلسطينى  يدعى "قتيبة"، تعرض لانفجار قنبلة فوسفورية شوهت كل معالمه ووجهه وجسده.

موت مؤجل.. 11 دقيقة

تضيف امتياز : الفيلم وثائقى قصير مدته  11 دقيقة،  كل دقيقة فيه تروى واقع الأطفال الفلسطينيون الذين يتعرضون لانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلى الذى يزرع القنابل الحية بجوار المنازل والمدارس وتحديداً فى مناطق طوباس والأغوار الشمالية هذه المناطق التى تقام فيها تدريبات عسكرية حية للجيش الإسرائيلى بالرصاص  ويدعى الاحتلال أنه نسى هذه القنابل التى تركها عن عمد .

موت مؤجل.. 11 دقيقة

 يتناول الفيلم 5 سنوات من عمر الطفل قتيبة ضحية الاحتلال الإسرائيلى بداية من تعرضه للانفجار وهو فى سن 4 سنوات وحتى وقتنا هذا مازال مشوهاً وملامحه مغايرة لطبيعته ، يعانى من بشرة محترقة ويدان غريبتان الشكل ، غير أنه يعانى تشوهاً نفسياً نتيجة فرار زملائه منه مما دفع بانطوائه مجتمعياً.

موت مؤجل.. 11 دقيقة

تصوير فى قلب الخطر

تعرضت لخطر لم أشعر به أثناء تصوير لقطات توثيقية للفيلم  فعندما كنت  أفحص اللقطات التسجيلية للفيلم الذى قمت بالتقاطها بهاتفى  لم أصدق نفسي أننى كنت فى خطورة وسط قنابل مزروعة لكن ايمانى برسالتى التى اقدمها من خلال الفيلم القصير جعلتنى لا أشعر بالخطر الذى يحدق بي

مصاعب واجهتها 

المصاعب التى واجهتنى فى التصوير هو صعوبة التصريحات لدخولنا لتصوير هذه المناطق الاحتلال الاسرائيلي منعنى من الدخول وكان المخرج الوحيد لى للتمكن من التصوير هو التصوير بكاميرا هاتفى  والتنسيق مع والدة الطفل قتيبة  بتصويره ورصد حالته يوم بعد يوم  بالهاتف وأوضحت لها كيف تتعامل مع زوايا التصوير واللقطات المطلوبة للفيلم .

موت مؤجل.. 11 دقيقة

ومن خلال الفيلم رصدت معاناة أسر الأطفال الذين يبحثون عن الدواء فى رحلة طويلة ومعاناة تنتهى بموت هؤلاء الأطفال ضحايا الاحتلال

موت مؤجل.. 11 دقيقة

حكاية اسم الفيلم

اسم الفيلم لفت انتباه الجميع بالمهرجان ، الكل كان يتطلع لمعرفة سر الأسم ، فهو يصور حقيقة الوضع التى يزرعها الاحتلال  فى الأرض بين صفوف المواطنين فى الأرض لكل من يمر عليه من أطفال وكبار ينفجر فيه فجأة ،  مثلما واجه هذا المصير الطفل قتيبة .

والملفت فى المخرجة امتياز

 تقول : "ليس معى فريق انتاج أنا أقوم بالتصوير والمونتاج والإخراج".. والمدهش أن الفيلم تم تصويره بالكامل عبر كاميرا الهاتف وبإضافة لقطات توثيقية أرشيفية من الأحداث التي تتعرض لها فلسطين كل يوم.

 

نجاح الفيلم والجائزة اوجهها لكل مواطن فلسطينى وعربي ، وتواجدى فى المهرجان رسالة ودعم للقضية الفلسطينية من خلال الدول المشاركة من انحاء دول العالم.

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