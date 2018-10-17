قضية خاشقجي تفضح الأكاذيب الإعلامية.. رويترز تلفق خبرا حول إعفاء قنصل المملكة بإسطنبول من منصبه.. وسائل إعلام دولية تندفع للنقل عن الوكالة دون تدقيق.. ورد مفحم من صحيفة سبق السعودية

رويترز تنقل الخبر الملفق عن موقع يشبه تصميمه صحيفة سبق السعودية

دويتشه فيله والإعلام التركي يتلقان الخبر دون مراعاة لمعايير المهنية

مراسل صحيفة تركية يفضح كذبها بشأن تسجيلات مزعومة توثق مقتل خاشقجي

سائح سعودي فوجئ بتداول صورته في الإعلام التركي كـ متهم في الواقعة

بومبيو يجدد عرض واشنطن للمشاركة في التحقيقات



وقعت وكالة "رويترز" في سقطة مهنية وأخلاقية، اليوم، بنقلها خبرًا مزورًا وملفقًا يتعلق بإجراء سعودي مع قنصل المملكة في إسطنبول، كانت قد تناقلته صحف ومواقع إخبارية الساعات الماضية، زاعمين أنه منشور في صحيفة "سبق" السعودية بتصميم مشابه للموقع الإخباري لصحيفة "سبق".



ووقعت الوكالة الشهيرة في فخ التضليل، ونسبته هي الأخرى لـ"سبق" دون أن تكلّف نفسها عناء التحري والدقة، وتحمّل أمانة النشر، مندفعةً خلف مواقع مشبوهة استغلت اسم "سبق" ومصداقيتها أمام قرائها لتمرير أخبار كاذبة.



وأكدت صحيفة "سبق" أن لا علاقة لها على الإطلاق بالمتداول جملة وتفصيلًا، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي https://sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.



وقالت الصحيفة في بيان نشرته تكذيبًا لرويترز "تودّ صحيفة "سبق" الإلكترونية، أن تؤكد لقرائها أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة"، مشددة على أنها ليس لها علاقة بما يتداول، ومعربة عن أسفها لوقوع وكالة كـ"رويترز" في هذه السقطة الأخلاقية والمهنية.



واللافت للنظر أن بعض وسائل الإعلام اندفعت للنقل من "رويترز" دون أن تكلف نفسها عناء التحري والتأكد من دقة الخبر في المصدر، فنشرت كل من إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية وهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، على حساباتهما بموقع "تويتر" نبأ إعفاء القنصل السعودي من منصبه، وقد نسبت "دويتشه فيله" الخبر إلى صحيفة "سبق"، بينما نسبته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية إلى وكالة "رويترز".



وفي سقطة جديدة للإعلام التركي وحملته الممنهجة لتشويه صورة المملكة العربية السعودية على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فضح مراسل صحيفة "ديلي صباح" التركية، الصحيفة، مؤكدًا أنها لا تمتلك أي تسجيلات توثق مقتل خاشقجي.



وقال راغب سويلو، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الصحيفة لا تملك أي تسجيلات كما تروج".



وكان المراسل نفسه أكد يوم 2 أكتوبر، أن خاشقجي غادر القنصلية بعد 20 دقيقة أنهى خلالها بعض الإجراءات الرسمية قبل أن يختفي.



كما فضح سائح سعودي يدعى أحمد عقيل، الإعلام التركي، بعدما وجد اسمه في قضية اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ونشر عدد من وسائل الإعلام التركية صورة له أثناء وجوده في رحلة سياحية بتركيا.



وحسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد تفاجأ عقيل بسيل ضخم من المكالمات الهاتفية بعد نشر صورته ضمن قائمة الـ15 شخصًا الذين أقحمهم الإعلام التركي والقطري في قضية خاشقجي، لكنها مدرجة باسم شخص آخر يدعى بدر لافي العتيبي.



وقال عقيل في تصريحات للصحيفة السعودية: "منذ عام لم أسافر إلى تركيا، بل كانت آخر رحلة لي نحوها في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وأمضيت فيها عدة أيام، ولدي ما يثبت ذلك من خلال جواز السفر"، مشيرًا إلى أن صورته استغلت من قبل الإعلام التركي خلال الأيام في قضية خاشقجي.



وأضاف أنه يدرس في جامعة حفر الباطن، وغير مهتم بالسياسة، ويثق في حكومة بلاده لأخذ حقه ورد اعتباره، كون نشر صورته في وسائل الإعلام بطريقة مسيئة له ولبلده ألحق الضرر به، لافتًا إلى أنه وجد تفاعلًا كبيرًا من قبل عدد من المغردين الخليجيين بعدما نشر توضيح عن الصورة المنشورة له، ما يؤكد أن الرواية الإعلامية التركية غير صحيحة.



وشدد على أن كذب الإعلام التركي في القائمة المنشورة تلخصه قصته، كون صورته منشورة باسم شخص آخر، وتوقيت الصورة قديم.



من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في تحقيقات اختفاء الصحفي التركي جمال خاشقجي.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن بومبيو عرض، أثناء لقائه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم، المساعدة الأمريكية في تحقيقات تركيا حول اختفاء خاشقجى.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد وصل إلى تركيا، صباح اليوم، للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية، مولود جاويش أوجلو، وذلك لبحث الأزمة.