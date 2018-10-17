لقاء الأجيال بزراعة عين شمس احتفالا باليوبيل الماسي

تنظم كلية الزراعة بجامعة عين شمس، احتفالية لقاء الأجيال، بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عاما علي إنشائها، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر الحالي، بقاعة المؤتمرات بالكلية، تحت رعاية الدكتور أحمد جلال عميد الكلية.



ويستضيف اللقاء، عمداء وأساتذة الكلية السابقين في مختلف مراحل الكلية، مرحلة شبين الكوم، سراي القبة، ثم قصر محمد علي.



وأشار د أحمد جلال عميد الكلية، إلى أن اللقاء يتضمن توجيه استفسارات للشخصيات المحورية، تقديم الشخصيات لتجربتهم منذ التحاقهم بالكلية حتى الآن، وتقديم الشخصيات لأنشطتهم في المجالات الأدبية والثقافة العلمية وفقرة عن العمل التطوعي ودوره في تنمية المجتمع إلى جانب فقرات فنية وإلقاء شعر وسحب على هدايا تذكارية للحاضرين.



وأضاف جلال، أن الهدف من هذا اللقاء هو إظهار الثقافة المتباينة بين الأجيال المختلفة لأبناء الكلية، وربط جسور التواصل فيما بينها في حوار لا يخلو من الإثارة والتشويق، وكذلك المساهمة في تعزيز أواصر العلاقة فيما بين خريجي الكلية من الأجيال المختلفة، العودة إلى التراث وكشف جوانب من الماضي علي لسان من حضرها من الاساتذة الرواد ومقاربتها مع أفكار وحياة الأجيال الحالية لتأصيل مفهوم الأصالة والمعاصرة.



وأوضح أن من بين الأهداف، نقل التجارب المضيئة لبعض الشخصيات المحورية وإنجازاتها المختلفة لإفادة الجيل الجديد من تجارب الرواد، التواصل بين الأجيال المختلفة وبعضها البعض من ناحية وبين شباب الجيل الحالي من ناحية أخرى، لبلورة أدوارهم من خلال النقاش الفاعل الهادف بالإضافة إلى دعم الأجيال الصاعدة والتأكيد على دورها المستقبلي الفعال في نمو وتطور المجتمع وسلامة الحياة.