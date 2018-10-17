أبرز 10 فيديوهات توك شو.. السيسي وبوتين يوقعان اتفاقية الشراكة الشاملة..الانتهاء من إنشاء 4 مفاعلات نووية بمحطة الضبعة في 2029..والوصول لـ 9000 جنيه شهريًا للفرد فى 2020 يتوقف على نتائج الإصلاح..فيديو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا الهامة بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين والخبراء والشخصيات عامة.



يرصد موقع صدى البلد الإخباري أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:





السيسي وبوتين يوقعان اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر وروسيا







الرئيس السيسي يعزي بوتين في ضحايا انفجار القرم







بوتين: استئناف الرحلات السياحية الروسية إلى مصر قريبًا







السفير محمد حجازي: الدعم الروسي مهم جدا لمصر







خبير: الوصول لـ 9000 دخل الفرد شهريًا فى 2020 يتوقف على نتائج الإصلاح







الكهرباء: الانتهاء من إنشاء 4 مفاعلات نووية بمحطة الضبعة في 2029







المصري للشئون الخارجية: كلمة الرئيس أمام مجلس الاتحاد الروسي تكريم لمصر







نقيب الفلاحين: وقف استيراد بذور الطماطم 023 انتصار لمزارعي مصر







الخولي: تخوفات عودة السياحة الروسية سياسية وليست أمنية







وزيرة التخطيط: الرئيس كلفنا بالعمل على بناء الإنسان المصري







