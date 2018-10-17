ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مرشحو مجلس ادارة غرف شركات السياحة يستعدون للانتخابات العامة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:17 م
مرشحي مجلس اداره
مرشحي مجلس اداره غرف شركات السياحه
إبراهيم جادالله
بدأت الاستعدادات لانتخابات مجلس إدارة غرف شركات السياحه مبكرا حيث بدأ 7 مرشحين من مختلف محافظات الجمهورية السياحيه للانتخابات المزمع انعقادها نهاية الشهر الحالي ،31 أكتوبر بجولات انتخابيه بدأت من مدينه الغردقه وهي الانتخابات التي يتم اختيار 8 مقاعد ويقوم وزير السياحة بتعيين 4 ليكون مجلس الاداره بإجمالي12 مقعدا.

وقال حسام الشاعر ر ئيس اتحاد غرف شركات السياحة الاسبق واحد المرشحين أن غرف المنشآت السياحية في المرحله القادمة لابد أن يكون لها دور أكبر خاصه بعد تراكم الملفات الصعبه خلال فتره ثوره 25 يناير وما بعدها منها مشكلات النقل السياحي والمعوقات التي وقفت عثره أمامها .

لذلك لابد من إيجاد دور أكبر لغرف المنشآت السياحية حتي ننهض بالقطاع السياحي خاصه بعد اضافه أسواق سياحيه جديده والعمل علي التسويق للسياحه الدينية.

ترشيحاتنا

بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

شاهد.. مباحثات القمة بين السيسي وبوتين في مدينة سوتشي الروسية

صراع بين الأهلى والزمالك على ضم نجم المنتخب الجديد

ترامب: السعودية حليف للولايات المتحدة ولا أريد الابتعاد عنها

شاهد.. الحماية المدنية تنقذ حياة سائق انقلبت سيارته فى التجمع الخامس

استقبلوه برضا وثبات.. نجوم أصابهم الشلل فزادهم تمسكا بالحياة

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا

ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

نجم وسط برشلونه يهاجم مارادونا بسبب ميسي

بريطانيا تطالب إسرائيل بالتراجع عن جريمة حرب خان الأحمر

مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو

منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

فيديو

الصحة: الشباب أكثر فئة عمرية مترددة على مراكز مسح فيروس سي
مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو
السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟