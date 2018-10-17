مرشحو مجلس ادارة غرف شركات السياحة يستعدون للانتخابات العامة

بدأت الاستعدادات لانتخابات مجلس إدارة غرف شركات السياحه مبكرا حيث بدأ 7 مرشحين من مختلف محافظات الجمهورية السياحيه للانتخابات المزمع انعقادها نهاية الشهر الحالي ،31 أكتوبر بجولات انتخابيه بدأت من مدينه الغردقه وهي الانتخابات التي يتم اختيار 8 مقاعد ويقوم وزير السياحة بتعيين 4 ليكون مجلس الاداره بإجمالي12 مقعدا.



وقال حسام الشاعر ر ئيس اتحاد غرف شركات السياحة الاسبق واحد المرشحين أن غرف المنشآت السياحية في المرحله القادمة لابد أن يكون لها دور أكبر خاصه بعد تراكم الملفات الصعبه خلال فتره ثوره 25 يناير وما بعدها منها مشكلات النقل السياحي والمعوقات التي وقفت عثره أمامها .



لذلك لابد من إيجاد دور أكبر لغرف المنشآت السياحية حتي ننهض بالقطاع السياحي خاصه بعد اضافه أسواق سياحيه جديده والعمل علي التسويق للسياحه الدينية.