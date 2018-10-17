تحصين 248 ألف رأس ماشية بالدقهلية

تواصل مديرية الطب البيطري حملتها للحفاظ على الثروة الحيوانية في محافظة الدقهلية ومنع انتشار الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات، حيث تستمر الحملة القومية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في قرى المحافظة من خلال 155 وحدة للطب البيطري.





وقال الدكتور عبد المنعم المنجى، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة قامت بتحصين 247 ألفا و841 رأس ماشية حتى أول أمس الاثنين.





من جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن الحملات التي تقوم بها مديرية الطب البيطري بالدقهلية تستهدف تقديم الرعاية البيطرية اللازمة للحيوانات التي يقوم مزارعو الدقهلية بتربيتها للحفاظ عليها وعلى سلالاتها وذلك من شأنه الحفاظ على الثروة الحيوانية وسد الفجوة التي تعاني منها في إنتاج اللحوم والعمل على زيادة الثروة الحيوانية بما يؤدي إلى خفض أسعار اللحوم في الأسواق.



