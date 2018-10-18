ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شكوك حول لحاق ديبالا بمباراة جنوى في الدوري الإيطالي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:34 ص
صدى البلد
بات الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، مهددًا بالغياب عن المشاركة في مباراة فريقه أمام جنوى، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، الإيطالي، أن باولو ديبالا سيخضع لفحوصات طبية، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب التانجو أمام البرازيل أمس في بطولة سوبر كلاسيكو.

وغادر باولو ديبالا أرضية الملعب، في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعدما تعرض لإصابة في الركبة.

وانتصر منتخب الأرجنتين على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، عن طريق ميراندا في الدقيقة (3+90)

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة.

ترشيحاتنا

مصرع رجل أعمال فى ظروف غامضة بـ مدينتى

فيديوجراف: قصة أهم اكتشاف أثري في القرن بالبحر المتوسط

شذى حسون تتألق بإطلالة لافتة من FENDI بتكلفة صادمة ..صور

الرئيس السيسي يصل القاهرة عائدا من روسيا بعد زيارة 3 أيام

نور بإطلالة ناعمة في أحدث جلسة تصوير.. صور

عيار ناري يتخطى 3 ملايين جنيه بعد أسبوعين عرضا

مستشار بكلية القادة والأركان يكشف موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب

مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه لضم توني كروس من ريال مدريد

ضياء السيد: لا توجد نصيحة يمكن أن أوجهها لصالح جمعة

ياسمين نصر تتوج بأول ذهبية أوليمبية فى تاريخ مصر فى الكاراتيه

Nokia X7 يرى النور رسميًا.. تعرف على المواصفات والسعر.. فيديو وصور

موجز الأخبار: قمة السيسي وبوتين.. وسعد لمجرد يحاول الانتحار داخل سجن فرنسى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

علي حفني: الرئيس السيسي له الفضل في تطور علاقات مصر الخارجية
فاروق الفيشاوي: كنت منتظر التكريم بمهرجان الإسكندرية
سامي عبد العزيز: السياحة تغذي أكثر من 22 صناعة ..فيديو
هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو
أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟