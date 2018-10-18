شكوك حول لحاق ديبالا بمباراة جنوى في الدوري الإيطالي

بات الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، مهددًا بالغياب عن المشاركة في مباراة فريقه أمام جنوى، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، الإيطالي، أن باولو ديبالا سيخضع لفحوصات طبية، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب التانجو أمام البرازيل أمس في بطولة سوبر كلاسيكو.



وغادر باولو ديبالا أرضية الملعب، في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعدما تعرض لإصابة في الركبة.



وانتصر منتخب الأرجنتين على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، عن طريق ميراندا في الدقيقة (3+90)



يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة.

