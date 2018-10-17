الأوبرا تنظم ثلاث مسابقات ضمن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٢٧

أعلن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية عن تنظيم ثلاث مسابقات فى مجال الغناء العربى والعزف على الكمان للشباب والأطفال ضمن فعاليات المهرجان فى دورته السابعة والعشرين التى تقام فى الفترة من ١ الى١٢ نوفمبر القادم وذلك بعد ان قامت اللجنة التحضيرية للمهرجان والتى تضم نخبه من الرموز الموسيقية البارزه باختيارها ووضع شروطها.



وصرح صابر إنه تخليدا لذكري الدكتوره رتيبه الحفنى مؤسس المهرجان يقام للعام الثالث على التوالى مسابقة للغناء العربى باسمها للشباب الذين يتراوح أعمارهم ما بين ١٧ الى ٣٥ عاما يؤدى فيها المتسابق أغنيتين الأولى من التراث العربى والثانية من أختياره . وأضافت الفنانه جيهان مرسي مدير المهرجان أن المسابقة الثانية لنفس الفئة العمرية من الشباب وتدور حول العزف على الكمان حيث يعزف المتسابق عملا من إختياره وعمل أخر من إختيار اللجنة مع قراءة النوتة الموسيقية .



وقد رصدت دار الأوبرا جوائز مالية للفائزين الثلاث الأوائل وتبلغ الجائزة الأولى ١٥٠٠٠جنيه والثانية ١٢٠٠٠ أما الثالثة فقيمتها ١٠٠٠٠ جنيه .



كما تنظم دار الأوبرا مسابقة للغناء العربى للأطفال من عمر ٦ إلى ١٤ عاما يغنى فيها المتسابق أغنية تراثية وأغنية أخري ويتم أختيار ثلاث فائزين يحصل الأول على جائزه مقدارها ٧٠٠٠ جنيه والثانى ٥٠٠٠ جنيه والثالث ٣٠٠٠ جنيه .



وقد حددت ادارة المهرجان يوم ٢٥ اكتوبر اخر موعد للاشتراك فى هذه المسابقات .



وفى الحفل الختامى بالمسرح الكبير لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرين تخصص دار الاوبرا فقرة فنيه يشارك فيها الفائز الأول من الشباب والأطفال باداء أغنية ضمن فقرات الحفل .