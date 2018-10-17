ضبط شخصين بحوزتهما 90 كيلو حشيش بمطروح.. فيديو

تمكنت مديرية أمن مطروح بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار بمخدر الحشيش وتصنيعه ، وبحوزتهما 90 كيلو جرام لذات المخدر.



أكدت معلومات وتحريات مباحث (قسم شرطة مطروح) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام كلٍ من"عمر ر.ك"- 35 سنة، مُقيم بدائرة قسم مطروح، و"ناجح ع.أ" – 43 سنة، مُقيم بدائرة قسم برانى، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من مسكن الأول بدائرة القسم مركزًا لتصنيع مخدر الحشيش ، والاتجار فيه.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع فرع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما (328 طربة من مخدر الحشيش وزنت 90 كيلو جراما, "مكبس" يستخدم فى عملية التصنيع، مبلغ مالى) .



بموجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى إرتكاب الأنشطة الإجرامية المختلفة، ولاسيما الجرائم التى تتعلق بحيازة المواد المخدرة، والاتجار فيها، لما لها من مردودات سلبية على الفرد والمجتمع.