ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما 90 كيلو حشيش بمطروح.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:39 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد صبرى
تمكنت مديرية أمن مطروح بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار بمخدر الحشيش وتصنيعه ، وبحوزتهما 90 كيلو جرام لذات المخدر.

أكدت معلومات وتحريات مباحث (قسم شرطة مطروح) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام كلٍ من"عمر ر.ك"- 35 سنة، مُقيم بدائرة قسم مطروح، و"ناجح ع.أ" – 43 سنة، مُقيم بدائرة قسم برانى، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من مسكن الأول بدائرة القسم مركزًا لتصنيع مخدر الحشيش ، والاتجار فيه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع فرع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما (328 طربة من مخدر الحشيش وزنت 90 كيلو جراما, "مكبس" يستخدم فى عملية التصنيع، مبلغ مالى) .

بموجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى إرتكاب الأنشطة الإجرامية المختلفة، ولاسيما الجرائم التى تتعلق بحيازة المواد المخدرة، والاتجار فيها، لما لها من مردودات سلبية على الفرد والمجتمع.

ترشيحاتنا

فزاعة 2018.. أخصائي نفسي يحلل واقعة كلب مصر الجديدة

أحمد ناجى يكشف شرط ضم وليد سليمان لمنتخب مصر مع أجيرى

الزمالك يفتح باب التفاوض مع نجم المقاصة

نجم الإسماعيلي ينفذ مخطط الانتقال للأهلي على طريقة عبد الله السعيد

حميد أحداد يطلب الرحيل عن الزمالك والعودة للمغرب.. لهذا السبب

ضبط 5 أطفال كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالغردقة

شاهد.. الحماية المدنية تنقذ حياة سائق انقلبت سيارته فى التجمع الخامس

الآثار تكشف حقيقة مومياء عليها 30 وشما.. صور

إحالة رجل أعمال استولى على 18 ألف فدان من أراضي الدولة في البحيرة للمحاكمة

سائح سعودي يفضح إعلام أردوغان في قضية خاشقجي: وضعوني ضمن الـ15 متهما

صراع بين الأهلى والزمالك على ضم نجم المنتخب الجديد

راغدة شلهوب تنضم لقناة النهار.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

فيديو

السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو
بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو
السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟