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صوت امريكا : تأثير ترامب يحدد مصير التجديد النصفي للكونجرس

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:33 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دعاء أبو هشيمة
قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات النصفية الحاسمة في الولايات المتحدة، يبدو من الصعب اتفاق الديمقراطيين والجمهوريين على موقف واحد من أي قضية، لكن يبدو أن كلا الطرفين يتفقان على أمر واحد وهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون هو القضية الرئيسية في الانتخابات التي ستحدد الطرف الذي سيسيطر على الكونجرس خلال العامين المقبلين.

وبالنسبة للعديد من الناخبين، فإن "عامل ترامب" قد يكون اعتبارًا حاسمًا في الانتخابات النصفية لهذا العام. وبينما يقوم الرئيس بحملات لصالح الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد، سارع إلى تذكير مؤيديه بأنه يستطيع التأثير بقوة في نتيجة الانتخابات المقرر إجراؤها السادس من نوفمبر.

وأشار موقع "صوت أمريكا" في تقرير له إلى أن ترامب قد صرح، في اجتماع حاشد في الآونة الأخيرة في ساوثهافن بولاية ميسيسيبي قائلًا "أنا لست مرشحًا لعضوية الكونجرس، لكن بطريقة ما أنا على بطاقة الاقتراع. لذا من فضلكم، اخرجوا وصوتوا".

وبقدر ما يحفز ترامب أنصاره الأساسيين، فإنه يستفز أيضًا النقاد مثل جيني هاينز، التي ساعدت في تنظيم مسيرة ضد ترامب في مدينة نيويورك. "هناك مقاومة نشطة لهذا الرئيس، الذي يعمل كما لو كان فوق القانون". فلا شك أن ترامب هو الشخصية المحورية في انتخابات هذا العام، وفقا لمحلل الجامعة الأمريكية ديفيد باركر.

ونقل "صوت أمريكا" عن باركر قوله: "نعم، كان الديمقراطيون منذ اليوم التالي للانتخابات في عام 2016 ينتظرون هذا اليوم، وكل ذلك يدور حول ترامب".

تاريخيًا، كانت انتخابات منتصف المدة مزيجًا من القضايا المحلية والمرشحين المحليين، وجزءًا من الاستفتاء على الرئيس الجالس في البيت الأبيض، فعلى عكس بعض الرؤساء الذين حاولوا مقاومة فكرة أن الانتخابات النصفية هي استفتاء رئاسي، أيدها ترامب عن طيب خاطر.

يقول ستيف بانون المستشار السابق لترامب "أعتقد أنه إذا حولنا الانتخابات النصفية إلى استفتاء على المستوى الوطني وأضفينا بعدًا وطنيًا على هذه الانتخابات باعتبارها استفتاءً على نجاح برنامج الرئيس ترامب، فهو فائز واضح، وأعتقد أن الديمقراطيين سيُسحقون".

وبحسب الموقع، فقد كان ترامب عدوانيًا في حشده للحملة الانتخابية للمرشحين الجمهوريين، خاصة في الولايات ذات الميول الجمهورية، حيث تجري العديد من سباقات مجلس الشيوخ هذه السنة.

"إنهم يركزون على قاعدتهم، وهم يحاولون التأكد من أنهم سيظهرون ويصوتون". هذا ما قاله لاري ساباتو المحلل بجامعة فرجينيا، مشيرًا إلى أنه "قد يحدث بعض الاختلاف في انتخابات منتصف المدة"، مضيفًا أن اسم ترامب لن يظهر في أوراق الاقتراع في 6 نوفمبر، ولكنه سيكون واضحًا في أذهان الناخبين، وقد تحدد نتائج التجديد النصفي مستقبل رئاسته.

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