ضبط مدير شركة توريدات تهرب من سداد مليون و700 ألف جنيه للضرائب

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مدير إحدى شركات التوريدات والتوكيلات التجارية لقيامه بالتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة لخزينة الدولة، والتى بلغت أكثر من 1,5 مليون جنيه.



أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام إحدى شركات التوريدات والتوكيلات التجارية الكائنة بمدينة نصر بالقاهرة ويرأس مجلس إدارتها المدعو / محمد ر.م، بالتلاعب فى الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك وذلك بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمُخالفة لأحكام قانون الجمارك، بإجراء التحريات تأكدت صحة الواقعة .



وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية بالاشتراك مع لجنة مختصة من مفتشى مصلحة الجمارك، استهدفت مقر الشركة وتبين عدم تواجد مالكها ،وتم ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على إرتكاب وقائع التهرب الجُمركى.



وبسؤال مدير الشركة المدعو / سيد م.ع - 66 سنه ومقيم بمحافظة القاهرة، أقر بصحة الواقعة حيث قُدرت الرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة بمبلغ (1790793) جنيه مصرى "مليون وسبعمائة وتسعون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون جنيه مصرى ).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.