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أخبار العالم

وزير النقل الروسي يكشف موعد استئناف الطيران إلى منتجعات البحر الأحمر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لانا طارق
أكد وزير النقل الروسى، يفجيني ديتريش، أن موعد استئناف الرحلات إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر، لم يتم تحديده حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون بعد التحقق من شروط الامتثال للأمن في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، والتي سيتم تحديدها من قبل الخبراء الروس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى مباحثات مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين حول مسألة استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بشكل كامل.

وأوضح الرئيس الروسي أنه إلى جانب موضوع الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين، تم التطرق إلى مشاكل الرحلات الجوية المباشرة إلى الغردقة وشرم الشيخ، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الروس .

وقال بوتين "لاحظنا ما الجهود المبذولة من جانب أصدقائنا فى مصر لتوفير أعلى مستوى من الامان و سنعمل جاهدين لأسئناف الرحلات الجوية فى القريب العاجل ."

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