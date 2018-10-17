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أخبار البلد

وفد من قيادات الكنيسة الإنجيلية الألمانية والسويسرية: مرصد الأزهر خطوة مهمة لمحاربة التطرف

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:23 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد وفد من قيادات الكنيسة الإنجيلية الألمانية والسويسرية أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف خطوة مهمة في محاربة التطرف، وتفنيد الشبهات والأفكار التي تبثها الجماعات المتطرفة، وتوضيح حقيقة الإسلام وتعاليمه السمحة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وعقد الوفد -خلال زيارته اليوم الأربعاء مرصد الأزهر لمكافحة التطرف- حلقة نقاشية حول "صراع وحوار الحضارات"، جرى خلالها التطرق إلى الدور الذي يقوم به الأزهر في مجال الحوار مع اتباع الأديان الأخرى، سواء من خلال مركز الأزهر للحوار، الذي ينظم فعاليات حوارية مع مختلف الكنائس في مصر وخارجها، وكذلك "بيت العائلة المصرية"، الذي يشكل مبادرة فريدة لخلق جسور للتواصل والتعاون بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

وتفقد الوفد أقسام المركز، واطلع على آلية العمل، والمهام التي تقوم بها وحداته المختلفة، وأبرز إصداراته، مشيدًا بدور المرصد في تعريف العالم بالإسلام الوسطي، وإعداد كوادر شابة قادرة على مواجهة الجماعات الإرهابية في الفضاء الإلكتروني، وهو ما يمثل خطوة مهمة في محاربة التطرف وتجفيف منابعه.

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