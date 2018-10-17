مقتل مجند شرطة بطلقة طائشة أثناء تنظيف سلاحه فى المنيا

لقى مجند مصرعه بعد إصابته بطلقة طائشة، خرجت من سلاحه الميري، أثناء تنظيفه، خلال تواجده بخدمته في إحدى قرى مركز المنيا.



تلقى مدير الأمن، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، يفيد بوفاة مجند بقوات الأمن يدعى "محمود. ع. ق" 22 عامًا، مقيم فى محافظة بعد خروج طلقة طائشة من سلاحه الميري خلال وجوده بخدمته بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا وتوفي على الفور.



انتقلت أجهزة الأمن برفقة فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة التي جرى نقلها لمشرحة مستشفى المنيا العام