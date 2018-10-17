القلق يسيطر على محمد عبد السلام بشأن بقائه في الزمالك

حرص محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاستفسار من المقربين له بالفريق عن موقفه مع الفريق في الفترة الحالية خاصة وأنه لم يشارك في مباراة منية سمنود الأخيرة في دور الـ32 لكأس مصر.



وكان اللاعب انضم للفريق قادما من نادي بتروجت في بداية الموسم الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية ولم يحصل على فرصة في اي مباراة.

وتسيطر حالة من القلق على اللاعب بعد الأنباء التي ترددت حول رغبة الزمالك في التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.