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تعليم

وزير التعليم العالي: اليابان لا تمتلك موارد سوى الإنسان

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن اليابان دولة ليس لها موارد سوى الإنسان، مشيرا إلى أن اليابان عملت على بناء الإنسان، مثل ما تفعل مصر الآن.

وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال مبادرة «أنت تسأل والوزير يجيب» أن اليابان بدأت العمل على بناء الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية، وانتفضت لاستغلال مواردها البشرية، مشيرا إلى أن ما زاره من جامعات باليابان متميزة جدا، وتتميز أيضا بعشها لمصر وحضارتها.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن اليابان تتميز بتقديم المساعدة بدون وجود أهداف خفية غير معلومة، مشيرا إلى أنه استعرض رؤية مصر في تطوير التعليم العالي، والتقى مع عدد من وزراء التعليم العالي بدول مختلفة، لمناقشة رؤية مصر.

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