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حوادث

كتيبة الإعدام.. حبس سيدة وزوجها ونجلهما بتهمة تعذيب ربة منزل فى الشرقية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وائل شاهين
أمرت نيابة كفر صقر بمحافظة الشرقية، بحبس سيدة وزوجها ونجلهما 4 أيام على ذمة التحقيقات،لاتهامهم بالاعتداء على ربة منزل بالضرب وتعذيبها بسبب رغبة الزوج في الارتباط بها.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغًا من "هبة أ" 32 سنة- ربة منزل، تتهم فيه "سميرة. س" 45 سنة ، ربة منزل ومقيمة بمركز كفر صقر وزوجها "حمادة" ونجلهما "أحمد" بالاعتداء عليها بالضرب وقص شعرها بعد توثيقها بالحبال وتجريدها من بعض ملابسها وتصويرها لتهديدها، لرغبة الزوج في الارتباط بها وتحريضه لها على الانفصال عن زوجها.

وأفادت المجنى عليها، أن الزوج المتهم، استدرجها إلى مركز كفر صقر بالاتفاق مع زوجته المتهم ثم احتجزوها داخل مغسلة بالاشتراك مع نجلهما، وفوجئت باعتدائهم عليها وبعد إطلاق سراحها أبلغت الشرطة.

وتمكن ضباط مباحث أبو كبير بالاشتراك مع ضباط كفر صقر من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17068 جنح كفر صقر، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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