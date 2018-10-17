مدرب منتخب المغرب: التعادل أمام جزر القمر منطقي لهذا السبب

أكد هيرفي ريناد المدير الفني لمنتخب المغرب أن التعادل 2-2 أمام جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم منطقي بسبب وجود الكثير من الصعوبات والغيابات.



واضاف رينار في تصريحات صحفية عقب المباراة بعدما استقبل المغرب هدف التعادل من أصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع: "في مثل هذه المباريات ورغم صعوبتها التي أعرفها جيدًا.. كان علينا الفوز وإذا لم نتمكن من ذلك فلأننا لم نضغط على اللاعب صاحب تمريرة الهدف الثاني، لكن بالنظر إلى الظروف والغيابات تبقى النتيجة مقبولة".



وظل المغرب ثانيًا بالمجموعة الثانية متأخرًا بنقطة واحدة عن الكاميرون صاحبة الصدارة، التي تعادلت دون أهداف مع منتخب مالاوي ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط بينما تملك جزر القمر نقطتين فقط.



وتشهد هذه المجموعة وضعًا استثنائيًا إذ أن الكاميرون ضمنت المشاركة لأنها ستستضيف نهائيات كأس الأمم لذا سيصعد معها صاحب المركز الثاني إذا بقيت في الصدارة أو سيتأهل المتصدر إذا تراجعت الكاميرون في الترتيب.



وقال رينار الذي فاز فريقه منذ أيام على أرضه أمام جزر القمر بفضل هدف في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء: "في مباراة الذهاب لم أكن راضيًا عن الأداء، وليس عن النتيجة، لأن في كرة القدم هناك الأداء والنتيجة لكن الظروف كانت مختلفة تمامًا هنا، عانينا من بعض الصعوبات على غرار الإصابات، أعتقد أنه باستثناء أول ربع ساعة أدينا مباراة جيدة وكان بإمكاننا الحفاظ على تقدمنا في آخر 5 دقائق وهو ما لم نفعله أمام فريق جيد لجزر القمر".



