برلمانى: قمة السيسي بوتين بوابة لمزيد من المشروعات والتعاون الشامل

أكد محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ تقديره التام للنتائج التي خرجت بها أعمال القمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين.



ونوه- في بيان له اليوم- إلى أن القمة ناقشت ملفات مهمة مثل عودة السياحة الروسية مرة أخرى عبر خطوط الطيران المباشر إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة وغيرها، بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة العملاقة وعلى رأسها مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس.



وأشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وروسيا، تمتد على مدار 75 سنة، وهناك تقدير مصري تام للمواقف الروسية الداعمة لمصر في مختلف القضايا، وإصرار مشترك من الجانبين على إحداث نقلة كبرى في العلاقات خلال الفترة المقبلة.