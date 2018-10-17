ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى: قمة السيسي بوتين بوابة لمزيد من المشروعات والتعاون الشامل

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:09 م
النائب محمد سليم
النائب محمد سليم
معتز الخصوصى
أكد محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ تقديره التام للنتائج التي خرجت بها أعمال القمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين.

ونوه- في بيان له اليوم- إلى أن القمة ناقشت ملفات مهمة مثل عودة السياحة الروسية مرة أخرى عبر خطوط الطيران المباشر إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة وغيرها، بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة العملاقة وعلى رأسها مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس.

وأشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وروسيا، تمتد على مدار 75 سنة، وهناك تقدير مصري تام للمواقف الروسية الداعمة لمصر في مختلف القضايا، وإصرار مشترك من الجانبين على إحداث نقلة كبرى في العلاقات خلال الفترة المقبلة.

ترشيحاتنا

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار ضخم في روسيا

صراع بين الأهلى والزمالك على ضم نجم المنتخب الجديد

وفاة المخرجة مها عرام بعد صراع مع السرطان

الحكومة توافق على استيراد 100 ألف طن دواجن بدون جمارك

ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

أول تعليق من بوتين على انفجار القرم

مصر خارج قائمة أفقر دول العالم .. وأفريقيا في المقدمة

حقيقة فبركة صورة مريضين يغسلان الكلي خلال زيارة مدبولي لمستشفى بورسعيد

مدافع المنتخب يكشف عن موعد عودته للدوري المصري وعلاقته بـ محمد صلاح

دلالات ارتداء السيسي وبوتين نفس درجة لون البدلة وسر كرافت الرئيس الروسى

محمد صلاح يتحدث عن تأثير إنجازات المصريين بالدوري الإنجليزي على أحلام أطفال مصر

قضية خاشقجي تفضح الأكاذيب الإعلامية.. رويترز تلفق خبرا حول إعفاء قنصل المملكة بإسطنبول من منصبه.. وسائل إعلام دولية تندفع للنقل عن الوكالة دون تدقيق.. ورد مفحم من صحيفة سبق السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

فيديو

الصحة: الشباب أكثر فئة عمرية مترددة على مراكز مسح فيروس سي
مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو
السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟