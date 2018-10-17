وزير التعليم العالي يكشف أسباب تقدم الجامعات المصرية فى التصنيف العالمي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه لأول مرة يصل عدد الجامعات المصرية إلى 19 جامعة ضمن تصنيف أفضل 1200 جامعة في العالم، مشيرا إلى أن أجمل ما في ذلك أن أغلب الجامعات المصرية ضمن التصنيف، جامعات إقليمية.



وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال مبادرة «أنت تسأل والوزير يجيب» أن زيادة عدد الجامعات المصرية بتصنيف تايمز البريطاني لم يأت بالصدفة، ولكن كان تكليف له من الحكومة، وبالتالي تم تشكيل لجنة بكل جامعة، ولجنة عليا تجتمع دوريا لدراسة الوضع بالجامعات.



وأوضح وزير التعليم العالي، أنه تم تخصيص بعثات لدراسة كيفية تقدم الجامعات المصرية بالتصنيف العالمي، مشيرا إلى أنه في المرحلة القادمة سيكون هناك نتائج أفضل في هذا الشأن.



