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محافظات

السبت قطع الكهرباء عن 5 مناطق بعاصمة المنوفية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:14 م
قطع الكهرباء
قطع الكهرباء
مروة فاضل
أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة المنوفية، عن فصل التيار الكهربائي عن منطقة برج النخبة والأبراج السكنية شارع إستاد الجامعة والمدرسة اليابانية بمدينة شبين الكوم السبت المقبل.

وسيتم قطع الكهرباء 5 ساعات من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

يأتي ذلك لعمل صيانة لمغذي نيو جراند للوحة توزيع شباب الجامعة حسب البرنامج السنوي ، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين داخل مدينة شبين الكوم وضواحيها.

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