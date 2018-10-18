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افتتاح فصل ثانوي فني بالتجمعات التنموية بوسط سيناء

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:44 ص
اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
احمد صالح
وافق اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على افتتاح فصل ثانوي فني صناعي أو زراعي في كل تجمع من التجمعات التنموية الـ13 التي تم إقامتها بمنطقة وسط سيناء وذلك لتأهيل أبناء القرية والقرى المجاورة للعمل والإنتاج من خلال المشروع، كما سيتم صرف حافز شهري نظير العمل والإنتاج.

وقال إنه سيتم تشكيل مجالس إدارات تكون مهمة المجلس لإدارة المشروعات وتوزيع نسبة من الإنتاج على الأهالي وتسويق الباقي في الأسواق بأسعار رمزية، وسيتم اختيار المجلس من أهالي القرية.

وطالب المحافظ بضرورة اختيار الأسلوب الأمثل لإدارة المشروع وضمان تحقيق أهدافه والاستفادة منه في دعم التنمية بمناطق التجمعات، وأن يتم إشراك أهالي كل منطقة في الإدارة والإنتاج لضمان الاستمرارية، مؤكدا أنه سيتم افتتاح منافذ لتوزيع المنتجات بعد تخصيص نسبة مجانية لأهالي المنطقة، وتعليمهم الحرف المهنية الملائمة وفقا لفلسفة المشروع.

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