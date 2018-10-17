نائب جامعة المنوفية يفتتح مطعم مدينة الطالبات ويتناول معهن الغداء

افتتح الدكتور عادل مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية للتعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة اليوم مطعم مدينة الطالبات الذي تم تجديده وتجهيزه بالكامل بتكلفة وصلت إلى مليون ومائتى ألف جنيه، لتقديم أفضل الخدمات للطلاب.





شارك فى افتتاح المطعم الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، وأحمد فؤاد مدير عام المدن الجامعية والمهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة والمشرفة على تجهيزات المطعم.





وحرصت قيادات الجامعة على التواجد بين الطالبات وتناول الغداء معهن، واستمع مبارك لآرائهن بشأن الوجبات المقدمة، كما استمع لاستفساراتهن وأمر بتلبية احتياجاتهن فى إطار القوانين العامة التى تحكم العمل بالمدن الجامعية، مشددا على المسئولين والعاملين بالمدن بأهمية تذليل كافة العقبات، وتواجدهم الدائم بالعمل لحل أى مشاكل تواجه الطلاب، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهن، مؤكدا على حرص الجامعة على مصلحة أبنائها الطلاب.





وأكد أنه تم الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجديدات اللازمة بكافة المدن الجامعية، ومتابعته اليومية لتسكين الطلاب وتوفير كافة احتياجاتهم.





واختتم مبارك لقائه بالتأكيد على تواجده الدائم وسط الطلاب وأن بابه مفتوح دائما لجميع الطلاب.



