أسبوع القاهرة للمياه يناقش دور وسائل الإعلام في التوعية بالقضايا المائية

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الجليل القائم بأعمال الأكاديمية العربية للمياه، جلسة دور وسائل الإعلام في التوعية بقضايا المياه، ضمن فعاليات اليوم الرابع لأسبوع القاهره للمياه الذي يعقد في الفترة من ١٤ - ١٨ أكتوبر الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشارك في الجلسة الحوارية، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، والدكتور إسماعيل عبدالجليل، عضو الأكاديمية العربية للمياه، رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، والدكتور حسين العطفي، وزير الري السابق.



وأشار عبد الجليل في كلمته خلال الجلسة، إلي أن مصر تولت خلال فعاليات أسبوع القاهره للمياه، رئاسة المنتدى الاسلامي من تركيا، فضلا عن إقامتها منتدى الشباب الافريقي، وعقد ائتلاف الدلتاوات، موضحا أن الأسبوع تضمن أنشطة عديدة شملت الاطفال أيضا.



وأكد القائم بأعمال الأكاديمية العربية للمياه، أن أسبوع القاهره للمياه حرص على توعية الأطفال وضمهم في فعاليات المؤتمر، من خلال تنظيم منتدى الأطفال الأول للتوعية المائية، مشيرا إلى أنه تم اختيار اطفال من شمال وجنوب سيناء حرصا على جمع اطفال من مختلف المحافظات.