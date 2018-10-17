سامح شكري: زيارة الرئيس السيسي لـ روسيا دفعة قوية في مسيرة العلاقات بين البلدين

وصف سامح شكري وزير الخارجية الزيارة الراهنة للرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا بأنها زيارة ممتازة، وتمثل دفعة قوية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما وأنها كانت حافلة بالفعاليات والحوار المتعمق خاصة في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن مختلف اللقاءات والمباحثات التي جرت خلال الزيارة عكست توافقًا كبيرًا في الرؤى بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وقال وزير الخارجية -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في ختام أعمال القمة التي جرت اليوم الأربعاء بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين- إن نتائج القمة بين رئيسي البلدين تؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير آفاق التعاون بين البلدين، والذي تجسد أحد مظاهره في توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والتي وقع عليها الرئيسان إلى جانب مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بين وزيري خارجية البلدين.



وأعرب سامح شكري عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة تنسيقًا للمواقف بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات المعمول بها بينهما، خاصة ما يتعلق منها بالعلاقات التجارية والاقتصادية وكذلك المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.