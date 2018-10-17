ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سامح شكري: زيارة الرئيس السيسي لـ روسيا دفعة قوية في مسيرة العلاقات بين البلدين

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:10 م
سامح شكرى
سامح شكرى
أ ش أ
وصف سامح شكري وزير الخارجية الزيارة الراهنة للرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا بأنها زيارة ممتازة، وتمثل دفعة قوية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما وأنها كانت حافلة بالفعاليات والحوار المتعمق خاصة في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن مختلف اللقاءات والمباحثات التي جرت خلال الزيارة عكست توافقًا كبيرًا في الرؤى بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في ختام أعمال القمة التي جرت اليوم الأربعاء بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين- إن نتائج القمة بين رئيسي البلدين تؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتطوير آفاق التعاون بين البلدين، والذي تجسد أحد مظاهره في توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والتي وقع عليها الرئيسان إلى جانب مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بين وزيري خارجية البلدين.

وأعرب سامح شكري عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة تنسيقًا للمواقف بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات المعمول بها بينهما، خاصة ما يتعلق منها بالعلاقات التجارية والاقتصادية وكذلك المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.

ترشيحاتنا

شاهد.. مباحثات القمة بين السيسي وبوتين في مدينة سوتشي الروسية

ترامب يطالب تركيا بتسليم أي تسجيلات حول حادث خاشقجي

بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

نجم الإسماعيلي ينفذ مخطط الانتقال للأهلي على طريقة عبد الله السعيد

قضية خاشقجي تفضح الأكاذيب الإعلامية.. رويترز تلفق خبرا حول إعفاء قنصل المملكة بإسطنبول من منصبه.. وسائل إعلام دولية تندفع للنقل عن الوكالة دون تدقيق.. ورد مفحم من صحيفة سبق السعودية

منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو

بسبب هذه الصورة.. ملكة جمال لبنان خارج مسابقة miss earth

الحكومة توافق على استيراد 100 ألف طن دواجن بدون جمارك

نجم وسط برشلونه يهاجم مارادونا بسبب ميسي

حسين الشحات يكشف حقيقة انتقاله لـ الأهلي في يناير

التصفيات الإفريقية تعمق جراح ليفربول في الدوري الإنجليزي

فحص القنصلية السعودية في إسطنبول للمرة الثانية خلال أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

فيديو

الصحة: الشباب أكثر فئة عمرية مترددة على مراكز مسح فيروس سي
مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو
السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟