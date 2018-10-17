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أخبار البلد

يونيسيف مصر تدعو ممثلا بلجيكيا لتبادل الخبرات في مجال ذوي الاعاقة..صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:15 م
جانب من مادبة العشاء
جانب من مادبة العشاء
محمود نوفل
دعت يونيسف مصر الممثل والفنان البلجيكي المعروف باسكال دوكوين في القاهرة لتبادل الخبرات حول الخدمات الاجتماعية الحالية والمستقبلية الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جرت المناقشات مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ووزارة التربية والتعليم المصرية والمدارس والممثلين في هذا المجال.

وكانت مأدبة عشاء قد اقيمت مساء امس في مقر سفارة بلجيكا بالقاهرة لاستقباله.
يونيسيف مصر تدعو ممثلا بلجيكيا لتبادل الخبرات في مجال ذوي الاعاقة..صور
يونيسيف مصر تدعو ممثلا بلجيكيا لتبادل الخبرات في مجال ذوي الاعاقة..صور

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