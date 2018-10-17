ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

اللواء أحمد الفولى يعلن ترشحه لانتخابات الهيئة العليا للوفد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:15 م
اللواء أحمد الفولى
اللواء أحمد الفولى ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصى
أعلن اللواء أحمد الفولى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن ترشحه لانتخابات الهيئة العليا للوفد المقرر إجراؤها يوم 9 نوفمبر المقبل.

وأكد الفولى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه أعلن الترشح بعد وجود اتصالات من جانب الوفديين من الهيئة الوفدية والهيئة العليا لإقناعه بالترشح ، مشيرا إلى أنه سبب ترشحه أنه وفدى قديم من عائلة وفدية ، وكان يشغل منصب عضو الهيئة العليا للوفد لمدة دورتين متتاليتين، وبالتالى لا يوجد مايمنعه من الاستمرار.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن هناك معايير لابد من توافرها فيمن يترشح لانتخابات الهيئة العليا للوفد ، وهو أن يكون لديه مقومات الوفدية ويكون ابن الوفد ووفدى أصيل يحب الحزب ويجرى فى دمائه الوفد.

وتابع:أعد الوفديين بالاهتمام بالشباب خلال الفترة المقبلة، وأن يكونوا محل رعاية أكثر من الآن، حيث إننا لا يجب أن نتركهم بعد ذلك.

وكان قد أعلن الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، قرر فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزب السبت 20 أكتوبر وذلك لمدة 6 أيام على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة والموافق 9 نوفمبر المقبل.

وكان قد أعلن الحزب فى وقت سابق عن تقديم موعد انتخابات الهيئة العليا للحزب لتجرى فى نوفمبر 2018 بدلا من أبريل 2019.

ترشيحاتنا

موعد مباراة المنتخب المصري القادمة .. الفراعنة تواجه تونس في أمم إفريقيا

دلالات ارتداء السيسي وبوتين نفس درجة لون البدلة وسر كرافت الرئيس الروسى

وزير روسي يعلن إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الآسيوي

حقيقة فبركة صورة مريضين يغسلان الكلي خلال زيارة مدبولي لمستشفى بورسعيد

فضيحة حكومية .. استقالة وزير هندي في اتهامات بالتحرش

وفاة المخرجة مها عرام بعد صراع مع السرطان

برشلونة يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ رونالدينيو

ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

تعليق وزير الخارجية الأمريكي على التسجيلات الصوتية لمقتل جمال خاشقجى

بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار ضخم في روسيا

خالد الغندور: باسم مرسي ليس له مكان فى الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

فيديو

الصحة: الشباب أكثر فئة عمرية مترددة على مراكز مسح فيروس سي
مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو
السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟