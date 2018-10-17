اللواء أحمد الفولى يعلن ترشحه لانتخابات الهيئة العليا للوفد

أعلن اللواء أحمد الفولى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن ترشحه لانتخابات الهيئة العليا للوفد المقرر إجراؤها يوم 9 نوفمبر المقبل.



وأكد الفولى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه أعلن الترشح بعد وجود اتصالات من جانب الوفديين من الهيئة الوفدية والهيئة العليا لإقناعه بالترشح ، مشيرا إلى أنه سبب ترشحه أنه وفدى قديم من عائلة وفدية ، وكان يشغل منصب عضو الهيئة العليا للوفد لمدة دورتين متتاليتين، وبالتالى لا يوجد مايمنعه من الاستمرار.



وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن هناك معايير لابد من توافرها فيمن يترشح لانتخابات الهيئة العليا للوفد ، وهو أن يكون لديه مقومات الوفدية ويكون ابن الوفد ووفدى أصيل يحب الحزب ويجرى فى دمائه الوفد.



وتابع:أعد الوفديين بالاهتمام بالشباب خلال الفترة المقبلة، وأن يكونوا محل رعاية أكثر من الآن، حيث إننا لا يجب أن نتركهم بعد ذلك.



وكان قد أعلن الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، قرر فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزب السبت 20 أكتوبر وذلك لمدة 6 أيام على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة والموافق 9 نوفمبر المقبل.



وكان قد أعلن الحزب فى وقت سابق عن تقديم موعد انتخابات الهيئة العليا للحزب لتجرى فى نوفمبر 2018 بدلا من أبريل 2019.

