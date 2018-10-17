فضيحة حكومية .. استقالة وزير هندي في اتهامات بالتحرش

قالت شبكة "بي بي سي" أن وزير الدولة الهندي للشئون الخارجية إم جي أكبر قدم استقالته من منصبه، على خلفية اتهام عدة نساء له بالتحرش بهن.



وأوضحت الشبكة أن الوزير والصحفي السابق أكبر هو أشهر شخصية هندية تواجه اتهامات التحرش، التي وجهت له في إطار حملة "Me too" لكشف المتحرشين في جميع أنحاء العالم وهو ما يعد فضيحة حكومية فى الهند.



وكان أكبر قد رفع دعوى تشهير ضد عدد من النساء اتهمنه باتهامات تتدرج من "السلوك غير اللائق" إلى التحرش الصريح.



وأعرب أكبر عن اعتقاده أنه ضحية حملة تستهدف إقصاءه من منصبه.



يُذكر أن أول من اتهمت أكبر بالتحرش هي الصحفية بريا راماني، التي نشرت مقالًا العام الماضي سردت فيه تجربتها الأولى في التعرض للتحرش وإن لم تذكر في المقال اسم أكبر، لكنها نشرت تغريدة اليوم كشفت فيها هوية الشخص المقصود في مقالها، وعقب نشر تغريدة راماني، تبعتها عدة نساء اتهمن أكبر بالتحرش بهن.