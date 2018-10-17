برشلونة يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ رونالدينيو

وجه نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تحذيرا شديد اللهجة للاعب البرازيلي السابق رونالدينيو، الذي يشغل منصب سفير النادي الكاتالوني، بسبب دعمه للمرشح لرئاسة البرازيل، جاير بولسونارو.



وقال جوسيب بيبيس المتحدث باسم برشلونة : "قيمنا الديمقراطية لا تتفق مع الكلمات التي سمعناها من هذا المرشح.. على أي حال نحن نحترم حرية التعبير والكلمات التي قالها رونالدينيو".



وكان النجم البرازيلي السابق بعث مؤخرًا برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيها الجماهير البرازيلية بالتصويت لصالح بولسونارو.



وقال رونالدينيو في رسالته: "من أجل برازيل أفضل، أريد السلام والأمن وشخص يمنحنا الفرحة من جديد، اخترت أن أعيش في البرازيل وأرغب في أن تكون البرازيل أفضل للجميع".



وترك بيبيس الباب مفتوحًا أمام احتمالات انهاء برشلونة لصلته باللاعب البرازيلي السابق، وأوضح قائلًا: "لم نتخذ قرارًا بعد بخصوص هذا الشأن، سنبحث هذا في المستقبل".