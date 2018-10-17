ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

برشلونة يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ رونالدينيو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:05 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تحذيرا شديد اللهجة للاعب البرازيلي السابق رونالدينيو، الذي يشغل منصب سفير النادي الكاتالوني، بسبب دعمه للمرشح لرئاسة البرازيل، جاير بولسونارو.

وقال جوسيب بيبيس المتحدث باسم برشلونة : "قيمنا الديمقراطية لا تتفق مع الكلمات التي سمعناها من هذا المرشح.. على أي حال نحن نحترم حرية التعبير والكلمات التي قالها رونالدينيو".

وكان النجم البرازيلي السابق بعث مؤخرًا برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيها الجماهير البرازيلية بالتصويت لصالح بولسونارو.

وقال رونالدينيو في رسالته: "من أجل برازيل أفضل، أريد السلام والأمن وشخص يمنحنا الفرحة من جديد، اخترت أن أعيش في البرازيل وأرغب في أن تكون البرازيل أفضل للجميع".

وترك بيبيس الباب مفتوحًا أمام احتمالات انهاء برشلونة لصلته باللاعب البرازيلي السابق، وأوضح قائلًا: "لم نتخذ قرارًا بعد بخصوص هذا الشأن، سنبحث هذا في المستقبل".

ترشيحاتنا

دلالات ارتداء السيسي وبوتين نفس درجة لون البدلة وسر كرافت الرئيس الروسى

التصفيات الإفريقية تعمق جراح ليفربول في الدوري الإنجليزي

أول تعليق من بوتين على انفجار القرم

شاهد.. لحظة وصول إليسا إلى القاهرة لإحياء حفل المنصورة

ترامب يطالب تركيا بتسليم أي تسجيلات حول حادث خاشقجي

ارتفاع عدد ضحايا انفجار القرم الإرهابي إلى 13 شخصا

شاهد.. ماذا يحدث إذا انفجرت أقوى قنبلة نووية في الفضاء؟ رعب لا تتخيله

أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

شاهد.. مباحثات القمة بين السيسي وبوتين في مدينة سوتشي الروسية

طلاب سعوديون يعبرون عن حبهم لبلادهم بطريقة غريبة بعد اختفاء خاشقجي.. صور

مراسل ديلي صباح التركية يفضح الصحيفة: لا تمتلك تسجيلات لمقتل خاشقجي

الزمالك يفتح باب التفاوض مع نجم المقاصة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

فيديو

الصحة: الشباب أكثر فئة عمرية مترددة على مراكز مسح فيروس سي
مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو
السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟