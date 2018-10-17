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مرأة

روشتة علاجية للقضاء على مشكلة الأنيميا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:20 م
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر التخلص من مشكلة الأنيميا واحدة من أكثر المشكلات الصحية التى تشغل بال الكثير منا، ولا يعلم معظمنا كيفية القضاء على تلك الأزمة، وتناول الفيتامينات ليس في كل الأحوال أمر مفيد، ونستعرض فى السطور التالية مجموعة من أبرز النصائح التى يجب الحرص على اتباعها بصورة مستمرة.

وكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فأن تناول الخضروات الطازجة بصورة مستمرة يساعد فى التصدي لمشكلة الأنيميا لما تحتويه الخضروات من نسبة عالية من عنصر الحديد خاصة السبانخ والبروكلى، بالإضافة إلى ذلك فأن تناول الفواكه أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمرضي الأنميا.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فأن تناول العسل الأسود له أهمية كبيرة في التخلص من مشكلة فقر الدم، علاوة على ذلك تلعب بعض الزيوت دورا أساسيا في التخلص من مشكلة فقر الدم، كما أن تناول العصائر الطازجة يلعب دورا هاما فى التخلص من مشكلة الأنيما.

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