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مواطنون عن قرار حبس المعلم حال ضرب الطلاب.. أحسن تجار ومنفسنين .. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
احمد قطب - عدسة أحمد بيسو
يُخطئ من يظن أن الضرب هو وسيلة العقاب الأفضل، التي من خلالها يحترم الطالب معلميه وتدفعه نحو النجاح والتفوق، عدسة "صدي البلد" رصدت آراء بعض المواطنين ومدى اتفاقهم مع تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم الذي يقوم بضرب الطلاب بالحبس.

وعبر "السيد أحمد" أحد المواطنين، عن تأييده الشديد لهذا القرار، نظرا لتحول كثير من المدرسين إلي بلطجية تقوم بالتهجم علي الطلاب سواء كان تعديا لفظيا او جسديا، معتقدين في ذلك أن هذه الطريقة الأفضل في العقاب.

وأضاف "خالد محسن "أحد المواطنين أن السبب وراء هذا العنف من قبل المعلمين هو الدروس الخصوصية، التى حولت المدرس إلى "تاجر" يساوم الطالب علي سلعة، إذا قام بشرائها يضمن المعاملة الطيبة والدرجات المثلي من قبل المعلم موضحا أنه مع هذا القرار للحد من ظاهرة ضرب الطلاب. 

وأوضح "محمود علي" أن المشكلات النفسية التي توجد عند المعلمين سواء كان من ازمه حدثت لهم او مشكله داخل منزلهم تجعلهم يقومون بتفريغ هذا الغضب على الطالب الذي لا ذنب له بكل هذه المشاكل موضحا أن المعلم يستحق الحبس لضربه للطلاب بدون وجه حق. 

وأشار "أحمد جمال" إلى رفضه الشديد لهذا القرار فضلا عن أن هناك عقوبات أخري يمكن أن تتخذ إتجاه المعلم غير عقوبة الحبس، نظرا إلي وجود طلاب تدفع المدرسين لعقابهم عن طريق الضرب ولا يجوز معهم اي عقوبات أخري.

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