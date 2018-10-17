حفل ذوي القدرات الخاصة بالذكري الـ 45 لانتصار أكتوبر فى جامعة المنوفية

شهد الدكتور عادل مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حفل ذوي القدرات الخاصة بالذكري الـ 45 لانتصار أكتوبر المجيد.



نظم الحفل قطاع خدمة المجتمع بجامعة المنوفية بالتعاون مع جمعية رسالة فرع المنوفية وذلك بحضور اللواء وليد ابراهيم المستشار العسكري لمحافظة المنوفية و محمد السكري رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة والدكتور محمد أبو الحسن المشرف للعام علي مركز الخدمة العامة والمحاسب أكرم عبدالدايم لفيف من عمداء و أساتذة وقيادات الجامعة.



استهل مبارك كلمته بتوجيه تحية إجلال وتقدير للقوات المسلحة الباسلة الذين قدموا أرواحهم حفاظا علي كل شبر في أرض الوطن وخص الرئيس الراحل محمد أنور السادات كما قدم تحية اعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يواصل دفاعه علي أرض مصرنا الغالية من الإرهاب الغاشم.



ابدي مبارك بابنائه ذوي القدرات الفائقة مؤكدا ان جامعة المنوفية تفتح ذراعيها بكل امكاناتها لتمكينهم ودمجهم مع المجتمع ووجه الشكر لجميع القائمين علي تنظيم هذا الحفل البهيج.



وأضاف قرمان ان نصر أكتوبر المجيد هو ليس نصر المصر فحسب بل هو إنتصار وكرامة للوطن العربي ككل لما ظهر فيه من أسمي معاني التعاون والاتحاد العربي داعايا ان يدوم النصر لمصر وللوطن العربي وان يتجاوزوا كل الصعاب التي تواجههم مشيرا الي اعتزازه باحتفال ذوي القدرات الفائقة باتنصارات أكتوبر علي أرض جامعة المنوفية هو شرف للجامعة وما تقدمه الجامعة لمجتمعها هو ليس تفضلا ولكنه ردا للواجب وردا للجميل.



وجه السكري الشكر والتقدير لقيادات الجامعة لما يقدموه من جهود في خدمة المجتمع وما بذلوه في إحياء هذا الحفل مشيرا الي ما تقدمه جمعية رسالة من خدمات مجتمعية.



وعلي هامش الحفل كرم قيادات الجامعة البطلة آية صلاح ابراهيم لتفوقها وحصولها علي المركز الاول في مسابقة الاوليمبياد لذوي الإحتياجات الخاصة في العاب القوي كما قدمت الجامعة شهادة تقدير للدكتور محمد السكري رئيس مجلس ادارة جمعية رسالة ومن جانبه قدم السكري هدية تذكارية للجامعة.



واختتم الحفل بفقرات غنائية واستعراضية وموسيقية قام بها أبناء محافظة المنوفية من ذوي القدرات الفائقة تحت إشراف جمعية رسالة وذلك بحضور عدد كبير من متحدي الإعاقة وأولياء أمورهم وطلاب وطالبات الجامعة.